全台最高補助金！南投縣機車汰舊換新　加碼提供每輛2.3萬元

▲南投縣政府針對機車汰舊換新再加碼，提供全台最高補助金額。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府宣布今年加碼汰舊換購電動機車補助：一般民眾每輛最高1萬2000元，加上環保署及經濟部的補助，最高一台可補助2萬3000元，另淘汰老舊機車補助也加碼至每輛2500元；縣長許淑華呼籲民眾踴躍汰換老舊機車、換購電動機車，減少空污，省錢、節能又環保。

縣府結合GOGORO、光陽IONEX、宏佳騰、台鈴、比雅久、山葉及中華eMOVING 等多家電動機車廠家，24日一起宣示「老舊機車汰舊換新」加碼補助及機車定檢月月抽萬元好禮等政策；許淑華率領貴賓們騎乘電動機車出場，包括環保署空保處技正呂澄洋、工業局電動機車計畫主任林洋導、縣議員蔡孟娥、林儒暘、黃世芳、陳宜君、南崗工業區廠協會理事長粘清泉及南投縣機車商業同業公會也都出席參加。

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縣府指出，今年結合中央與地方資源、擴大投入改善機車排放空污，也號召南崗工業區廠商配合加碼補貼購車金，目前已有23家廠商支持員工購買電動車福利計劃，希望提高民眾換購電動車的意願。

縣府環保局長李易書簡報說明，南投縣今年包括加碼汰舊換購電動機車補助，一般民眾每輛最高1萬2000元，連同淘汰老舊機車加碼至每輛2500元，皆為全國最高補助金額；環保署亦有2000至4000元、工業局5100至7000元等補助，提供更多元的換購選擇，新購電動機車也有每輛最高3000元的補助。

許淑華表示，縣府從國人最常見的交通工具機車開始落實政策，鼓勵民眾汰換老舊機車購買電動機車，4年多來已汰換2萬台，成長率是全國第2高。

另為改善空污、鼓勵民眾定期完成年度機車排氣檢驗，縣府今年度除響應落實環保署無紙化政策，加強推動機車排氣定檢E化通知簡訊服務，也舉辦「機車定檢月月抽萬元」抽獎活動：只要車籍在南投、按時完成排氣定檢，並進入環保局機車排氣定檢簡訊通知服務網頁（https://web2.envimac.com.tw/MSMS/RegData）輸入車號及手機號碼，登記車主手機號碼及機車車牌，就有機會獲得禮券或抽中電動機車。