網傳公有停車場片面解約　新竹市府澄清：設有日出條款保障權益

▲停車場示意圖。（圖／載自pixabay）



記者詹宜庭／台北報導

有網友在臉書反映，新竹市府將公有停車場片面解約改抽籤，新竹市政府28日澄清，過去停車位都採登記制，先搶先贏，只要排到車位，一輩子皆可享有月租車位的權利，毫無退場機制，此常有民眾排了數年仍排不到車位，呼籲有心人士應查證而非帶風向。交通處表示，政府則設有日出條款，將剛排隊排到車位的民眾排除，保障民眾權益。

新竹市府表示，過去停車位採登記制，先搶先贏，只要排到車位，一輩子皆可享有月租車位的權利，毫無退場機制，因此常有民眾排了數年仍排不到車位，以「後站停車場、新科國中停車場、北區行政大樓停車場」為例，排隊人數超過200人，呼籲有心人士應查證而非帶風向。

交通處表示，為考量公共停車資源有限，並參考其他縣市做法，以公平為原則，落實「人人有機會」停車採月租抽籤方式辦理。例如，109年月租抽籤即已試辦頂竹圍停車場、東大陸橋停車場等、成效良好。

交通處指出，目前針對全市排隊眾多的停車場優先辦理抽籤，部分停車場會提供三段式月租費率，包括日間、夜間、假日，供民眾視需求購買，使停車資源充分利用。至於民眾關心赤土崎停車場月租車位權益部分，經市府統計登記民眾符合停車場月租率，已全部錄取並以簡訊通知民眾繳費。

交通處強調，剛排到月租車位的民眾也無需擔心，交通處針對此狀況設有日出條款，將剛排隊排到車位的民眾排除，無需再抽，市府會保障民眾權益。市府也呼籲，也請特定人士未經查證切勿抹黑帶風向，新竹市各項交通規劃都在執行及改善中，市府團隊會繼續努力。