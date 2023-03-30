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推動環境友善運輸城市　新竹市加碼機車汰舊換購補助

▲新竹市今（112）年祭出530萬元機車汰換加碼補助。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市今（112）年祭出530萬元機車汰換加碼補助。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為倡導節能減碳，提高綠色運輸使用比例，以降低交通運輸排碳量，達到2050淨零排放目標，近年持續辦理淘汰老舊機車換購電動機車加碼補助，廣受好評。新竹市長高虹安今（30）日記者會宣布，今（112）年祭出530萬元機車汰換加碼補助，並針對電動機車提供三大亮點，包括原本補助15年車齡汰換外，市府加碼補助車齡達10年以上最高可享4萬7300元補助，以及提供228處電動車充、換電站，營造友善電動車環境。

「為達到2050淨零排放目標，市府加碼補助不手軟！」高虹安表示，新竹市有許多機車族，市府重視環保，近年積極推出各種加碼補助，加速淘汰污染排放量較高的老舊機車，推動環境友善運輸城市，降低交通運輸排碳量、守護空氣品質，為新竹市營造友善環保綠生活。

她指出，本市電動機車數量達1萬2936輛、占機車總數4.5%，為非六都全國排名第一。今年持續辦理汰舊換購電動機車，市府與中央攜手合作加碼補助，一般民眾最高可領2萬1300元，中低收入戶除可領4萬1300元外，另可再獲得充電費用6000元，合計最高可領補助費用4萬7300元，大幅減少中低收入戶購車負擔，鼓勵民眾加速淘汰老舊機車，以降低空氣污染，提高環境品質。

新竹市環保局長江盛任表示，新竹市近年透過汰舊換新補助及稽查管制雙管齊下，92年12月31日前出廠的二行程機車目前僅餘3803輛，占全市機車總數1.3%，今年持續辦理加碼補助，希望能加速降低老舊機車數。

江盛任說，電動機車具備零燃油、零排氣的特性，完全不會排放細懸浮微粒（PM2.5）的空氣污染物，是友善環境的綠色運具。目前設籍登記新竹市的電動機車已從104年922輛增至112年2月1萬2936輛，成長率高達1303％，顯見民眾以使用綠色運具的實際行動來落實節能減碳。

環保局說明，除持續辦理補助96年6月30日前出廠之機車汰舊換購補助外，並擴大補助對象，將車齡達10年以上（101年12月31日前出廠）之五期機車亦納入加碼補助對象，只要於111年底前設籍新竹市，淘汰101年12月31日前出廠的機車並同時換購電動機車，每輛即可獲得中央及市府加碼補助。

環保局指出，補助對象分為「一般民眾、中低收入戶」兩大類，依據換購電動機車之「小型輕型、輕型、重型」三大類型，享有不同的補助總額，一般民眾可獲補助1萬5400元至2萬1300元，中低收入戶可獲補助換購費用2萬7400元至4萬1300元及充電費用6000元，合計可獲補助費用3萬3400元至4萬7300元，補助期限追溯至112年1月1日，請民眾儘速辦理申請。

環保局表示，為因應電動機車數量逐年成長，並提供民眾便捷充電的友善環境，轄內共設置117處共153座的充電站及免費臨時充電服務，包括公務機關、公有停車場、里集會所、社區大樓、寺廟、機車排氣檢驗站等處。另外，光陽、GOGORO及中油加油站也有設置充電站及換電站共計111處。

環保局呼籲民眾把握機會，加入加碼機車汰換行列，打造全民綠生活的便利環境，同時落實聯合國永續發展目標SDG7永續能源與SDG13氣候行動，讓新竹市朝低碳永續家園持續邁進。

環保局補充，為服務民眾，本市87家機車排氣檢驗站均可協助填寫「汰舊換購電動機車」補助申請文件，歡迎就近洽詢利用。

詳細補助方式公告於新竹市環保局網站，若有任何補助相關問題，歡迎致電環保局空氣污染及噪音防制科03-5368920分機2014、2002。

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