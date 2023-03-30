驚！員林市區停水10天　婆媽抱怨...台水急轉彎改停5天

▲台水公司在員林市進行汰管工程將停水10天。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

為穩定彰化縣供水，台水公司第11區營業處在各鄉鎮如火如荼進行汰管工程施工，員林市靜修路也正在進行中，居民也收到要停水10天通知，氣得跳腳電話打爆員林營業所，今天台水發澄清通知，將停水10天縮短為5天，白天施工停水，晚上不影響供水，才平息民眾怒火。

由於施工影響區域為靜修國小及周邊店家與住戶，居民收到停水10天通知紛紛大吃一驚，「這店家生意還要不要給做」、「超誇張」、「連國小也停水」，「清明節還有5天連假，難不成是要民眾自行買水嗎」，抱怨聲四起，紛紛打電話到員林營業所。

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▲台水公司在員林市進行汰管工程將停水10天。（圖／民眾提供）

台水公司第十一區管理處今天澄清表示，員林營運辦理「員林-員林市靜修路等汰換管線工程」，於今天3月30日至4月8日進行施工，影響範圍為員林市靜修路、靜修路70巷、靜修路72巷、靜修路75巷區域，影響戶數約154戶。

考量不影響清明連假交通及民眾用水下，將於4月1日(星期六)至4月5日(星期三)不予施工，4月6日起再行施作，施工期間白天上午8點到下午5點停水，晚上則照常供水，造成不便請民眾見諒。