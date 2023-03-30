不二坊蛋黃酥漲價前再現人龍！代購20顆喊1200　台南人也來排隊　

記者唐詠絮／彰化報導

蛋價不斷飆漲，彰化蛋黃酥名店不二坊本(3)月宣布，從4月1日起調漲價格，每顆蛋黃酥從原本45元漲到50元，20入的蛋黃素禮盒售價千元，這幾天店家門口排隊人龍再現，買一顆可以省下5元，不少人紛紛趕在漲價前購買，預料明天排隊人潮會比今天更多，今天現場代購價，已經喊價到一顆56元起跳，一盒價格約1200元。

▲蛋黃酥名店不二坊再現搶購與代購潮。（圖／記者唐詠絮攝）

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不二坊3月中旬在官方粉絲團公告，由於各類原物料成本上漲，為維持產品的美味與食材品質，將於4月1日起調整產品售價。屆時，6顆入蛋黃酥每盒原價270元漲到300元、15入每盒原價675元漲到750元、20入每盒900元漲到1000元。

為了能在4月1日前買到1顆45元蛋黃酥，這幾天不二坊店家門口都排滿長長人龍，上午還有遠從新竹及台南來的民眾，而現場也出現不少代購業者委託的群眾，代購價格6顆340元、15顆850元，平圴每顆56.6元，也吸引不少買不到的民眾搶購。

▲蛋黃酥名店不二坊再現排隊人龍。（圖／民眾提供，以下同）

現場有民眾說，今天能買到真的最好了，接下來是5天的清明連假，明天是漲價前最後一天，預計將會有更多人排隊，恐怕代購價格也會跟著翻漲。

至於位在台中、同樣是蛋黃酥夯店的不二糕餅，面對蛋價飛漲，已經在農曆年後調漲過一次。店家表示，2月2日已經調整過一波，6入的蛋黃酥從280元調整到320元、12入的禮盒從560元調漲到640元。