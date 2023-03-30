缺買毒錢！彰化3男偷抽水馬達賤賣「1顆500有找」　主嫌被收押

記者唐詠絮／彰化報導

灌溉農忙季節，彰化大北斗地區卻發生抽水馬達被盜，讓農民損失慘重，彰化1名廖男夥同顏及周2人，犯毒癮時，不僅跑到廟裡偷香油錢，甚至偷小貨車，將竊來的抽水馬達拿去變賣得手不過上千元，全花在買毒品，再將車丟在鄉間小路，以為設斷點讓警方無法追查，但還是被逮捕移送。

▲抽水馬達及香油錢頻傳失竊，北斗警方逮捕廖男等3人。（圖／警方提供）

北斗警分局表示，近日北斗及溪州有不少民眾報案，農用抽水馬達及宮廟香油錢等方式作案換取金錢，立即著手偵辦。

據悉，廖男(44歲)與顏男(39歲)及周男(44歲)等3人，是同在一起吸毒的好友，近日缺錢買毒，到廟裡用釣魚線偷香油錢、再去偷小貨車前往田間偷灌溉用的抽水馬達，有的馬達還是取全新剛買來的，卻以每顆不到500元的賤價販售，得手的錢再一起均分，之後再將小貨車丟在鄉間小路。

北斗分局於3月 27日見時機成熟，持搜索票及拘票分別前往溪州鄉及竊嫌住處等地點，將顏姓及廖姓等2名竊嫌查緝到案，並在機車置物箱當場查扣作案用一整捆的釣魚線等相關證物，主嫌周男有事實足認為有反覆實行同一犯罪之虞為由，經彰化地檢聲請羈押獲准。

▲北斗警方在機車內發現作案用的釣魚線。（圖／警方提供）