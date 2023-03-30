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睡前突叫2字女友嗨翻　他驚「有這麼爽」？一票人搖頭：壓力會很大

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／記者林世文攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶有時候會互相幫忙取暱稱，哪個詞讓人覺得最甜蜜呢？一名網友透露，最近和女友講電話的時候，突然小聲地叫了「老婆」，沒想到對方突然興奮起來，不停問「你剛剛說什麼」，還一直傻笑，讓他忍不住好奇問，是不是大部分的女生聽到後都會這麼開心？文章曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，近日晚上和女友講電話，對方準備要睡覺的時候，他就小聲地說了一句「老婆晚安」。沒想到本來愛睏的女友突然變得精神抖擻，不停問「你剛剛說什麼」，於是他又叫了一次老婆，結果對方嗨到不行卻又害羞，在電話另一頭不停傻笑，他見狀不禁想問女孩們，「這樣真的有這麼爽嗎？」

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文章曝光後掀起討論，網友紛紛留言表示「就是可愛的熱戀期」、「有啊，就算結婚2年了，我聽到還是很爽」、「我跟男友在一起2年多，聽到他叫我老婆我也嗨爆」、「男友惹我生氣的隔天早上都會這樣叫我，都會跟我說老婆早安，平常都是寶貝」、「確實偶爾被叫老婆會特別開心」，也有人笑說「請享受現在的期間，結婚多年後我都會叫我老公閉嘴」。

但也有不少女生持不同意見，「覺得無感，不喜歡不是那個身分的時候被叫老婆，可能我太奇怪」、「我反而開心不起來，會糾正他，還沒結婚不要亂叫」、「只有我覺得這樣很怪嗎」、「還不是很穩定要步入婚姻的時候，不能接受另一半叫我老婆」、「我不行欸，完全無法接受」、「如果還沒確定要結婚，被叫老婆會很不爽，會覺得我又不一定會跟你結婚，可以不要亂叫嗎」、「不一定，像我被叫老婆就會覺得壓力蠻大的 」。

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