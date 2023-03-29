他花百元買到「2片Lady M蛋糕」　女友：怎對我那麼好！真相被罵爆

▲千層蛋糕。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日前有超商推出千層蛋糕，吸引不少人嘗鮮。近日就有一名男網友發文自爆，女友吵著要吃Lady M，所以想省錢的他，便去超商買了2個千層蛋糕，並裝進Lady M的盒子，讓對方超感動。貼文曝光後，雖有不少網友質疑真實性，但也引發不少討論。

這名網友在臉書公開社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」上發文表示，女友近日吵著要吃知名品牌Lady M的千層蛋糕，但他自認不願花大錢，所以決定「偷天換日」，用超商的千層蛋糕騙對方。

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原PO透露，日前剛好有同事吃完Lady M的蛋糕，所以他就將外帶的盒子帶回家，一毛錢也沒花到。接著，他去超商買2片不同口味的超商蛋糕，在女友下班前裝進Lady M的盒子內，花了不到百元。

▲文章吸引超過7900人按讚。（圖／翻攝自Facebook／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

當時女友一看到Lady M的盒子，便露出笑容，問原PO怎麼對她這麼好？而原PO從女友的眼神，也看出對方一定又重新愛上他一次。

不過貼文曝光後，就有不少網友直呼，「男人總是在自作聰明上沾沾自喜」、「哪天女友懷孕，包裝成是你的，她也不會告訴你真相的」、「撿別人吃完的空盒，好噁心，都是別人的口水」、「這完全不值得驕傲PO文，你消耗的是女友對你的信任」、「可以不要吃Lady M，但沒辦法接受這樣的重組」、「換包裝覺得蠻噁心的」、「你有先確定你女友沒在這社團嗎」。

還有些網友質疑，「大家不用太擔心，他應該是沒女友在自嗨而已」、「留言樓也太入戲了吧，搞不好是編出來的笑話讓大家會心一笑，大家那麼認真氣憤幹嘛」、「我不相信你有女友」、「你確定不是假想女友嗎」、「反串要先說」。更有人直言，「內行人看就知道尺寸差太多了」、「用看的都看得出來不一樣」、「吃起來明明就不一樣，女生哪有這麼笨」。