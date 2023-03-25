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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

被控性侵女友媽遭判刑　律師喊冤：法院竟幫找證據！生證據！

▲司法，法槌，法典，正義，判決。（圖／視覺中國CFP）

▲男子被控性侵女友母親判刑，但律師提出諸多疑點。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

台北市陳姓男子，被控借宿女友家的機會，手指性侵熟睡中的女友母親，一二審均遭判刑3年8月。男子的律師康雲龍對於法院的判決，感到非常無奈，認為本案中其實缺乏關鍵性的證據，但法院為了定罪，竟然幫忙找證據；找不到證據時，還幫忙生出不存在的證據，將陳男定罪，讓律師不能接受。

本案二審判決指出，陳男與女友自國中時期就認識、交往，愛情長跑8年多，陳男認識女友父母也達10年。而案發於2018年9月間，陳男借宿女友家中，並在晚間潛入女友母親房間，對女友母親手指性侵，還以女友借他使用的手機全程錄影。女友當天早上使用借陳男的手機連結網路時，才發現這段影片。雙方對質時，陳男用筆寫下「用手指用她」的紙條，女友氣憤提告。陳男一二審均遭認定有罪，均判刑3年8月。

一審辯護律師當時就提出諸多疑點，並質疑相關證據，但一審不採信；沒想到上訴二審後，高等法院更誇張。康雲龍指出，全案爆發的決定性證據就是性侵的影片，當時女子提供給法院的影片畫面是從陳男手機Line傳到女子的Line，但這個影片竟然在高院二審時，才以「翻攝」的用語，出現在法庭上。

而探究法院判決內容，女子自己在法庭上陳述，事後使用手機連結網路時，發現陳男手機竟然在上傳62.5M的影片，所以才趕快將這支影片從陳男的Line資料夾中，轉到自己手機Line資料夾。若是真如女子所言，律師調閱當天陳男手機網路使用量，竟然只有少少的24M，怎麼可能傳輸62.5M的影片？而二審法院為了抝過網路流量的問題，最後竟然創出了「翻攝」的概念，解釋說影片是翻攝所以不須網路傳輸…律師質疑，這個「翻攝」的說法，先前從來沒出現在法庭上，更何況女子一直都說影片是用Line傳的，現在怎麼會突然跑出「翻攝」的說法來？這根本就是不存在的證據。

律師再質疑這個「翻攝」的影片，沒有手震、沒有另支手機的外框線，如果沒有工具輔助，那是怎麼「翻攝」出跟用手機拍攝一樣效果的影片？另外律師再指出判決另一處，確實有手機「截圖」該影片長度50餘秒、大小62.5M，女子表示這就是當天用Line傳到自己手機的檔案而且女子家裡沒有wifi，這也代表影片根本就不是當下被「翻攝」的影片，從來沒有人說過影片是「翻攝」，根本就是法院錯誤連結…律師無奈「這也太離譜了吧」！律師也當庭質疑女子的說法，若真的轉傳影片，依照當時手機軟體版本，影片應該要存在「Never Line」資料夾內，但卻非如此，所以女子說法有疑問。

影片問題重重，律師指出，一審審理時女子曾帶拍攝影片的手機前來，當庭與法官勘驗，但當時沒有通知檢察官、被告、律師到場，女子與法官看完影片後，法官讓女子將手機、影片帶走；等到律師事後爭執要看原始影片時，二審竟雙手一攤說沒有，也不在意這個問題，一二審竟然都認定原始影片真實存在。

另外女子也提出一段事後與陳男對質、最後寫下紙條的錄音檔，但律師質疑，錄音檔的聲音根本就不是陳男的聲音，調查局已經回復無法鑑定，但法院也不願勘驗傾聽聲音是不是陳男的。而陳男寫下的紙條，也僅僅是轉拍的照片並非正本，民間鑑定公司對筆跡比對也認為不太相同，但法院還是採用這項證據，認定陳男有罪。

對於法院的態度，律師真的很無奈，認為本案其實缺乏關鍵性證據，但法院為了定罪，竟然幫忙找證據；找不到證據時，還幫忙生出不存在的證據。律師強調，一定會上訴，爭取當事人清白。

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