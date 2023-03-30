740萬奧迪RS7自撞！宜市代會主席詐保140萬判4年半

▲宜蘭市民代表會主席林智勇與助理等人詐領保險金140多萬元未遂，宜蘭地院判林智勇，判4年6月、褫奪公權3年，可上訴。（圖／翻攝自Facebook／林智勇）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市民代表會主席林智勇，2021年6月17日中午自撞其740萬灰色奧迪RS7，維修費近百萬元，涉嫌使用宜蘭市代會公務車製造假車禍，詐領140多萬元保險金，被保險公司抓包。經檢察官勾稽相關事證，認林智勇與陳姓司機、鄧姓助理等3人涉犯貪汙治罪條例第5條第2項、第1項第2款之公務員利用職務上之機會詐取財物未遂罪起訴。宜蘭地院30日以林智勇違反貪污治罪，判4年6月，褫奪公權3年，可上訴。

林智勇一審判刑，但依照《地制法》第79條，他須判決確定才會被解除其職務，其代表會主席職務不受影響。

宜蘭地方法院判決認定，林智勇擔任宜蘭市民代表會主席時，2021年6月17日中午，因自撞毀損個人車輛，與代表會司機陳志偉、服務處人員鄧詩翰共謀，利用宜蘭市代會配予主席使用之公務車，與林智勇個人車輛製造假車禍，以謀取林智勇個人車輛及公務車之保險金。另，鄧詩翰於員警到場處理假車禍時，偽造他人名義於相關車禍紀錄上簽名，案經檢察官提起公訴。

而林智勇共同犯利用職務上機會詐取財物未遂罪，處有期徒刑4年6月，褫奪公權3年，得上訴。

另，陳志偉非公務員與公務員共同犯利用職務上機會詐取財物未遂罪，處有期徒刑4年，褫奪公權3公權壹年；又犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

經查，林智勇2021年6月17日中午駕奧迪轎車，在宜蘭市大福路附近時，自撞路旁電線桿、水泥護欄，車毀嚴重，因奧迪轎車僅投保「丙式」車體損失險，自撞事故無法申請理賠，林智勇須自付上百萬維修費。

但林智勇發現，自己的主席公務配車有投保「甲式」任意汽車第三人責任險、汽車超額責任保險，第三人車損部分最高理賠金額高達1050萬元。林遂計畫製造假車禍詐領保險金，打算詐領保險理賠140萬1777元。

6月17日晚間8時許，林智勇指示代表會主席司機陳志偉，駕駛主席公務車載著他服務處人員鄧詩翰到宜蘭市大福路，林智勇先將奧迪轎車的右側葉子板擦撞路邊電線桿，營造自撞前情狀，再下車指揮陳男「那裡撞下去！」，公務車遂從後方撞擊奧迪轎車左後保險桿。

製造假車禍後陳志偉報警，林智勇向員警稱是公務車要超車才撞到他的車，但陳志偉曾因拒測酒駕，駕照遭吊銷，若無照肇事將無法詐得公務車保險金，遂由鄧詩翰出面佯稱是公務車駕駛，林智勇當晚向保險公司申請理賠。