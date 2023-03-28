宜蘭南蛇卡排水鐵套筒！2周「瘦身」野放　網友：比狒狒好命

▲一條南蛇卡排水鐵套筒縫隙2週後，幸運被宜縣台灣地理永續再生發展協會總幹事王俊明野放。（圖／王俊明提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

東非狒狒被捕時喪命成全台關焦點，宜蘭一條南蛇就幸運多了。宜蘭消防人員14日將一條在民宅捕獲、卡排水鐵套筒縫隙的長約1公尺長南蛇，交由宜縣台灣地理永續再生發展協會總幹事王俊明處理，王俊明依經驗評估，只供應水讓南蛇挨餓2週瘦身後，27日再用沙拉油潤滑助蛇完全脫困，並帶到山區野放。網友紛紛留言「比狒狒好命，免於一死」、「很有愛心，蛇會報恩」。

宜蘭消防人員14日到民宅捕獲一尾1公尺長的南蛇，但蛇頭鑽進洗手台排水管鐵製套筒縫隙，但較胖的蛇身卻卡住，消防員將「頭過身沒過」的南蛇，委請宜縣台灣地理永續再生發展協會總幹事王俊明王設法幫蛇安全解困。王俊明檢視後，認為蛇活動良好，可暫不餵食，只給水喝，用2週時間，幫蛇瘦身，若是硬來恐會傷到蛇身。

蛇明顯瘦身後，27日下午，王俊明再以沙拉油幫蛇身潤滑，最後將蛇身拉出排水管鐵製套筒縫隙，而蛇僅鱗片輕微傷勢，活力仍十足，王俊明隨即將蛇帶到山區野放，讓牠重歸山林。王俊明說，蛇2週只喝水未進食，還是能存活下來，強韌生命力讓人讚嘆。