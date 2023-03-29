誰殺了狒狒！各方說法「推光光」撇責　桃檢鴨子划水揪真相

▲桃園檢警偵辦東非狒狒案目前對於誰授意林姓獵人開槍成為關鍵，但檢警對於案情堅不鬆口。（圖／林務局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警這兩天陸續傳喚桃園市農業局、新竹六福村等3月27日下午在楊梅富岡圍捕現場參與人員到案說明，其中關鍵開槍的林姓獵人堅稱是有人授意他開槍才造成東非狒狒最後傷重不治；桃園檢方承辦檢察官已要求楊梅警方完成農業局等相關人士二次筆錄，偵辦重點擺在是誰授意林姓獵人開槍，但檢警對此均堅不鬆口，讓外界對本案更覺得疑雲重重。

桃園市農業局於本月24日成立「抓狒戰情室」，結合包括農業局林務科、動保處、警察、消防與民政等單位全力投入搜捕行列，夜間則持續啟動高解析度熱成像儀器搜尋，希望能盡速捕獲脫逃狒狒，經過幾天搜查後於3月27日下午3時25分在楊梅區富岡某民宅豬寮捕獲逃竄多時的東非狒狒，但後來六福村獸醫察覺狒狒身上大量出血，趕緊就近送往六福村治療，但最終仍傷重不治，這場狒狒大戰最終以悲劇收場，更引發各界嘩然。

▲桃園檢警偵辦東非狒狒案目前對於誰授意林姓獵人開槍成為關鍵，林姓獵人堅稱售獲得獸醫才開槍。（圖／記者沈繼昌攝）

為釐清狒狒死亡真相，事發地楊梅警方報請桃園地檢署指揮偵辦，先後兩次傳喚參與圍捕狒狒各方人士到案說明，其中關鍵者是合法擁有獵槍執照的林姓獵人，但他昨日受訪時聲稱，在東非狒狒受困時數次有攻擊動作，在獲得授意下才開槍射擊，而且朝其右屁股處射擊1槍，但為何最後演變成左胸中彈傷重致死，他百思不解，但願意向大眾表達歉意。

▲桃園檢警偵辦東非狒狒案目前對於誰授意林姓獵人開槍成為關鍵，動保處長王得吉昨天受訪時強調，「如果我知道是獵槍，怎麼會讓他開槍」。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

楊梅警方昨天傳喚現場總指揮桃園市動保處長王得吉、資科局專委盧紀燁、六福村吳姓獸醫、林姓獵人等到案說明，其中動保處長王得吉受訪時強調，「當時知道林姓獵人有帶獵槍，如果我知道是獵槍，我怎麼會讓他開槍」等語。

據指出，桃園檢警針對此案均低調偵辦，其中林姓獵人堅稱是有人授意下才開槍，且開槍前曾強調，若開槍可能會造成死亡或重傷等後果，但仍獲得授意才開槍。檢警對此列入偵辦重點，但目前對於到底是誰授意開槍等關鍵疑點，檢警對此仍不鬆口。