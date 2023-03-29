蛇蠍女邀男同學灌醉當豬仔！上網200萬賣器官　恐怖術語曝光

▲桃園市謝姓女子等7男2女涉嫌於去年以米酒灌醉被害男子，控制其行動後欲以200萬元代價欲販售人體器官，警方截獲訊息後循線查獲到案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓女子去年假意約小學男同學見面，以邀對方赴柬埔寨找工作為由騙出，夥同陳男等人以米酒灌醉後控制行動，隔日押其到銀行申辦人頭帳戶失敗，被害人趁機逃出，後來又被謝女等人找趙，將其強押上車控制行動，在網路「偏門交流群」兜售，以200萬元談攏欲販售人體器官，桃園龜山警方網路巡邏查獲，雙方約定在新屋永安漁港見面，當場查獲謝女等人到案。桃檢偵結依違反人口販運防制法等罪嫌將謝女、陳男等7男2女提起公訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，29歲的謝姓女子去年11月初，見小學同學某男子經濟條件不佳且酷愛喝酒，假意邀約找工作，男子赴約後先到桃園區某旅館下榻，得知要赴柬埔寨找工作後拒絕未能成行，當晚以米酒將男子灌醉，隨後將男子交與某詐騙集團，取得1萬元酬勞，但隔日將男子押至新竹縣竹北市與新北市永和區某銀行欲開設人頭帳戶，但因男子爛醉被行員拒絕未辦成。

謝女與同夥、28歲彭姓女子等人控制男子行動，透過網路欲仲介人體器官買賣仲介人聯繫欲「拆車」（拆取人體器官），但男子趁機逃跑，謝女等人後來查出男子返回新竹縣住處躲藏後，同夥開車至新竹將男子強押上車，押至苗栗縣頭份某處控制行動，再向上游31歲陳姓男子通報已控制男子行動，決議將男子當作豬仔，去年11月29日在網路「偏門交流群」兜售，以「尋拆線(人體器官買家)，可以盡快處理的」等訊息，被龜山警方在網路上截獲，經過協商後以200萬元價格談妥。

雙方預定在新屋區永安漁港見面交貨，警方喬裝買家到場，謝女開車載運彭女、24歲林姓男子與24歲王姓男子等4人到場，警方當場將謝女與彭女等人查獲到案，在車上守候的林男與王男等人則開車衝撞警方後逃逸，事後仍被查獲到案。警方事後循線將陳姓男子、40歲吳姓男子與25歲楊姓男子等共7男2女查緝到案。

檢方偵訊時，將謝女、陳男、彭女、林男、王男等人列為共同正犯，其餘列為加重詐欺罪嫌等共犯，檢察官偵結將謝女等人涉嫌買賣人口未遂、剝奪他人行動自由、強制、摘取他人器官未遂等罪名提起公訴，並建請法院從重量刑。