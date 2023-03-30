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長榮航空今首航台北－克拉克　每周35班飛菲律賓3航點

▲▼長榮航空今日首航克拉克。（圖／長榮）

▲長榮航空今日首航克拉克。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空於今(30)日首航台北－克拉克航線，是繼馬尼拉、宿霧後第三個菲律賓航點，每周將有35班飛往菲律賓3個航點的規模。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空自1992年開闢馬尼拉航線，30多年來持續深耕菲律賓市場，現在台北－馬尼拉每日飛航3班、台北－宿霧每日1班，加上今天開航每日1班台北－克拉克航線，每周將有35班飛往菲律賓3個航點的規模。

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▲▼長榮航空今日首航克拉克。（圖／長榮）

▲長榮航空台北－克拉克時刻表。（圖／長榮）

孫嘉明指出，台北-克拉克航線的開闢不只是便利往返台灣與菲律賓的旅客，同時也看好轉機商機；長榮航空多年布建的北美、歐洲航網發揮綜合效應，在今天首航班的旅客當中，超過8成是來自於歐美的轉機旅客，充分展現出桃園國際機場在亞洲的轉運樞紐地位與便利性。

克拉克位於菲律賓邦板牙省安赫萊斯市西北部，為菲律賓重點經貿發展特區，當地治安良好且風景優美，除了經濟高度發展之外，宜人的氣候以及度假村林立，無論商務或是觀光旅遊，都極具發展潛力；特別是當地的輕航機飛行體驗、Zip Line空中飛人、洞窟探險、跳島浮潛與海中漫步、衝浪等水上活動，以及眾多的高爾夫球場、馬場等，相當受到熱愛戶外活動的民眾歡迎。

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