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長榮全新「米其林機上餐」4／1上線！義式、台式、日式口味全都有

▲▼長榮航空228連假連續四天推出官網購票限時優惠，台灣出發指定23航點享優惠價。（圖／長榮）

▲長榮航空全新機上餐下個月正式上線。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空機上米其林餐點換新！為迎接春季到來，長榮航空邀請米其林三星餐廳主廚中村 元計、米其林一星餐廳主廚Paul Lee李皞、中餐廚界教父黃清標大師等人為皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙設計新餐點，全新一季菜色即將於4月1日正式上線。

長榮航空的新季度菜色於台北出發之航班上提供，搭乘皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙的旅客，於洛杉磯、紐約及米蘭航線可享用四度獲得米其林一星餐廳榮譽的Paul Lee李皞主廚所打造的創新義式料理。

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▲▼長榮航空全新機上餐。（圖／長榮）

▲李皞設計的「Impromptu主廚特製豬油拌麵」，提供搭乘皇璽桂冠艙、桂冠艙、商務艙旅客點心服務，以傳統家鄉美味一解思鄉之情。（圖／長榮）

李皞推出主菜「義式燉牛肉 紅椒 黑蒜 鯷魚青醬」，選用牛腱、牛小排、牛舌以及牛尾做搭配，除透過長時間的燉煮，再加上長達8小時的湯汁浸泡，賦予牛肉最佳的風味。

餐前小品設計帝王蟹茴香蒸蛋、龍蝦茵陳蒿沙拉、松茸伊比利火腿澄清雞湯，旅客可選擇搭配具有酸度及氣泡的「威尼斯泡泡」，以及富有細緻木桶酒香的「獨特奈格羅尼」調酒，甜點的部分則採用法國傳統甜點「歌劇院蛋糕」，另推出隱藏版招牌餐點「Impromptu主廚特製豬油拌麵」。

▲▼長榮航空全新機上餐。（圖／長榮）

▲旅客搭乘台北出發前往洛杉磯、紐約及米蘭航班，可享用四度獲得米其林一星餐廳榮譽的Paul Lee李皞主廚所設計的創新義式料理。（圖／長榮）

舊金山、多倫多航線可品嚐中餐廚界教父黃清標大師以台灣在地食材元素設計的中式譚府官宴餐點。開胃美饌「譚府鮮蝦水果塔塔」以台灣特產芒果搭配鮮蝦；而「譚府鹿茸菇燉烏雞湯」，選用台灣在地烏骨雞加入紅棗、枸杞及鹿茸菇燜燉，是一道溫補的初夏湯品。

主菜「譚府紅酒煨牛肋拚陽春麵」，則是精選上等牛肋排，以特殊工法醃製過油炸香，再與台灣番茄、蘿蔔、紅酒等食材一起以溫火長時間燉煮，肉質酥軟、醬香濃郁，再與台灣特製陽春麵搭配，是道譚府菜系的經典菜色。甜點則是「譚府紅豆糕佐覆盆子醬」，醬汁富有果香的微酸，甜酸搭配的口感激發出美好滋味。

▲▼長榮航空全新機上餐。（圖／長榮）

▲中餐廚界教父黃清標大師新一季菜單以在地、永續為主要元素，挑選臺灣當季在地食材為餐點搭配，旅客搭乘台北出發前往舊金山、多倫多航班，便可品嚐經典的中式譚府官宴餐點。（圖／長榮）

東京(成田)、大阪、巴黎及慕尼黑航線則可體驗連續十三年獲得米其林三星餐廳主廚中村 元計推出的全新京懷石料理。

中村 元計所設計的新一季京懷石料理，前菜八寸以漬櫻花葉包裹不同口味的手毯壽司，四月份限定之主菜「酒蒸春鮭鮮貝 溫野菜」以清酒為引，將鮭魚、鮮貝與春季時蔬，用溫野菜慢火烹調的概念，帶出食物的原味與鮮脆。

而五月份推出的主菜「牛肉壽喜燒」，則以京都最具代表性的黑七味粉調味，讓主菜提升濃郁香氣。另外，此次中村 元計主廚將獨門的白味噌與紅味噌以黃金比例烹製，調配成適合春季飲用的紅白味噌湯。

▲▼長榮航空全新機上餐。（圖／長榮）

▲米其林三星餐廳主廚中村 元計所設計的四月份限定主菜「酒蒸春鮭鮮貝 溫野菜」，以溫野菜慢火烹調的概念，帶出食物的原味與鮮脆，搭配百年獨門配方的味噌湯，用美饌詮釋春天。（圖／長榮）

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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