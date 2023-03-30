妻被遣返越南卻成高雄海上浮屍　夫悲痛認屍：不是已經回家了嗎

記者陳宏瑞／高雄報導

台灣沿海今年2月迄今出現20具浮屍，外界懷疑是遭人蛇集團丟包所致。而在高雄港二港口外海在2月27日也發現一具女浮屍，經確認為越南籍身分，曾在台打「黑工」被遣返，而越南女子的老公同樣也是在台工作的越南人，他在認屍時也不知道妻子明明已經遣返回國，卻又為何成為台灣的海上浮屍，是否與這一連串外海浮屍有關，檢警正在釐清中。

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

高雄港警表示，2月27日接獲通報，於高雄港第二港口燈塔外海約1.4海浬處發現一具浮屍，港警獲報後派遣小艇打撈，確認死者為女性，經比對死者指紋，確認死者為曾在台打「黑工」，被查緝後遭到遣返的陳姓越南籍移工。

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，31歲的陳女和同是越南籍的丈夫曾在台灣一起工作，但丈夫有合法的身分，丈夫被警方通知到殯儀館相驗時，確認死者為自己的妻子，但他不解為何妻子明明已遭遣返回越南，又為何成為高雄外海的浮屍，但丈夫對陳女死因無意見，遺體會發回給陳女丈夫處理。

高雄地檢署則表示，陳姓女子目前已解剖完畢鑑定中。至於是否是偷渡入境或有人蛇集團介入，目前正深入調查中。