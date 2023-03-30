逼人逃墓園！明仁會三峽副會長涉多起暴力案　裁准羈押禁見

記者陳以昇／新北報導

竹聯幫仁堂明仁會日前在台北市五星級酒店高調舉辦春酒，引發警方高度關切，旗下幫眾涉及多起擄人、恐嚇及傷害案件，三峽警分局掌握事證，會同刑事局、保大霹靂小組及少年警察隊，逮捕三峽分會陳姓副分會長等6名幫派成員，起獲棍棒、刀械及恐嚇文書、債權委託書等證物，新北地院裁定2人羈押禁見，1人5萬元交保。

▲竹聯幫仁堂明仁會高調舉辦春酒，三峽分會陳姓副會長（紅圈）涉及多起暴力案件 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，27歲陳姓男子2022年5月間出獄，但仍不知悔改，隨即擔任竹聯幫仁堂明仁會三峽分會副分會長職務，在三峽地區為非作歹，犯下多起暴力事件，更大動作吸收未成年少年加入幫會，短時間囂張地擴大勢力，警方也掌握相關情資。

▼為了討債，印發恐嚇文宣 。（圖／記者陳以昇翻攝）

2022年9月，一名被害男子與人有債務糾紛，甫上任副會長的陳男夥同幫眾27歲謝姓及曾姓男子，前往被害人經營的公司恐嚇，並散發恐嚇傳單，讓被害人心生恐懼不敢返家；不單如此，同月，一名被害人不願加入明仁會，遭陳男及幫眾等人，噴灑辣椒水並凌虐毆打，造成他全身擦挫傷及瘀傷，經送醫幸好撿回一命。

▼警方逮捕副會長及其他幫眾 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

2023年2月間，一名男子與陳男有毒品的債務糾紛，陳男教唆底下小弟，闖進他住家對他拳打腳踢，還在他家門外施放鞭炮恐嚇示警，甚至逼他逃往土城一帶的靈骨塔墓園，當面嗆聲「要砍死他」，嚇得他躲在山區草叢，連滾帶爬才逃過一劫。

三峽警分局蒐集事證後，報請新北地檢署檢察官羅雪舫指揮偵辦，28日清晨由分局長許城銘親自勤教後拂曉出擊，結合刑事局偵四大隊、新北保大霹靂小組及少年警察隊等單位，兵分多路執行攻堅任務，一舉逮獲明仁會三峽分會陳姓副分會長、謝姓、曾姓、邱姓、吳姓及洪姓等幫眾共6人。

警方訊後依組織犯罪條例、妨害秩序、恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪，移送新北地檢署及新北地院少年法庭偵審，檢察官也一口氣聲押包含陳姓副會長在內的3名惡煞，最後法院裁定陳男、曾男收押禁見，謝男則以5萬元交保，檢警並要深入追查其餘共犯，徹底殲滅黑幫勢力。

▼警方逮捕副會長及其他幫眾，起獲犯罪工具 。（圖／記者陳以昇翻攝）