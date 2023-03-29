尪「張嘴就臭」讓妻超崩潰！醫一檢查驚：罹癌二期了

▲人妻對於老公的口臭相當受不了。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

圖文／CTWANT

一名人妻每天跟自己50歲的老公講話，都會聞到對方口中惡臭，剛開始只是覺得火氣大、刷牙問題，但久而久之開始火大，因此帶著老公去看耳鼻喉科門診，沒想到醫師一看起初以為是扁桃腺發炎結石，但進一步檢查後，發現不妙竟然是口腔癌（舌癌）。

耳鼻喉科醫師吳昭寬就在《醫師好辣》節目中分享，曾有一名50歲男子被太太拖來門診，表示老公講話時口臭嚴重，透過刷牙等問題也無法解決，因此求助醫師。一開始原本認為是「扁桃腺結石」問題，沒想到進步檢查口腔後，發現男子右邊舌根有一個3公分大的腫瘤，切片後發現是二期舌扁桃體癌，也就是口腔癌的一種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳昭寬也表示，男性口腔癌的比例逐年增加，需要特別注意自身的身體變化，台灣研究發現，頭頸癌的病人，有3成與人類乳突病毒感染有關。他提醒，每個民眾都有8成機率感染人類乳突病毒，提醒民眾可以接種疫苗減少感染機會。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 德國女孩分類台灣特殊文化 台灣人狂點頭贊成

▸ 媽用iPhone追蹤定位發現兒「躺水溝死亡」 肇逃駕駛下場慘了

▸ 峮峮球場走光 小可愛掉出來驚喊：有陰影！