道歉認了！鄉民挖出「六福村曾喊1句」怒喊扯：以為能混過去

▲東非狒狒落網受傷，網子上沾染鮮血。（圖／記者陳以昇攝）

記者施怡妏／綜合報導

東非狒狒在桃園地區逃亡，最終死在一聲槍響下，但狒狒究竟從哪逃出一直都是謎，直到昨（29）晚六福村終於承認是他們的，有網友表示，從狒狒逃出至今，已經過了快3周，六福村居然都沒有發現園區少了1隻狒狒，一開始甚至還說不是他們的，直呼「太扯了吧！」

原PO在PTT發文，「為啥六福村第一時間不知道狒狒是他們的？」狒狒最一開始是在3月10日，被發現出現在桃園平鎮區，「六福村裡面少一隻狒狒，沒人知道嗎？動物不用洞六洞洞進行早點名嗎？跑了快3周居然都沒發現有少，太扯了吧，有沒有八卦？」

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貼文一出，掀起網友討論，「第一時間當然要極力否認」、「大概平常也沒那個人力或時間去數有幾隻吧」、「管理疏失很嚴重」、「我是覺得不用懷疑東懷疑西，純粹管理鬆散沒有系統，又不願意花錢罷了」、「就是怕被罵阿，逃不了就認了」、「沒晶片，以為能混過去吧」、「平常根本沒數過吧」、「一開始先說不是，抓回來大家就忘了，只是這次剛好鬧很大，要是今天沒打死，接走說幫忙養，大家就散了」。

不少網友對於六福村當時說「沒有少，還多一隻」感到傻眼，「他們不是還說多一隻」、「想到說清點還多一隻就超扯」、「多一隻變少一隻，看來他們算到自己吧」、「點到多一隻是怎樣」。

回顧事件，東非狒狒脫逃出籠逛大街，外界一度傳言該隻「東非狒狒」是從六福村脫逃，但園方否認，園內狒狒數量並無減少，還稱經過清點後「狒狒甚至多了一隻」。六福村23日接受《ETtoday新聞雲》採訪時也坦言，過去也曾發生過動物逃脫，但都有找回來，只是不太清楚是什麼動物。

▼六福村聲明如下。（圖／記者陳凱力翻攝）