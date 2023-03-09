黑幫春酒壯聲勢　嘉市警威力掃蕩聚集熱點聲色場所

記者翁伊森／嘉義報導

有鑑於黑道幫派近日陸續大動作舉辦春酒活動，嘉義市政府警察局9日針對轄區重點幫派組合堂口據點、經營圍事行業處所及成員經常聚集出入處所，規劃68名警力實施「專案臨檢」，市警局強調絕不容許黑幫組織有挑戰公權力行為，會強力打擊不法分子，以維護治安平穩。

▲ 嘉市警局長陳炯旭(圖中)帶隊執行擴大臨檢掃蕩聲色場所。（圖／記者翁伊森攝）

近期黑道幫派陸續舉辦春酒活動，除大量幫派分子聚集外，還派跑車助陣、禮生迎賓，氣焰極盛，刻意壯大幫派聲勢，引發社會不良觀感，公然挑戰公權力及警方執法的決心。嘉義市警方今晚實施威力掃蕩擴大臨檢，對幫派組合經營投資及依附的各種營業場所，強勢擴大臨檢盤查、執行威力掃蕩，並運用第三方警政策略，持續行政查察，偵蒐不法行為，掌握危害社會治安的各類犯罪事證及不法活動，壓制黑幫氣焰，展現警方維護治安的決心，讓不法幫派分子有所警惕。

▲ 嘉市警局擴大臨檢勤前教育。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市政府警察局局長陳炯旭表示，幫派堂口藉舉辦春酒，企圖串聯壯大聲勢，本局對黑道幫派零容忍，絕不容許黑道猖獗、肆意橫行，妨害社會的安寧及人民的安全，公權力不容挑戰，警方執法打擊犯罪絕不手軟，以維護嘉義市的治安。

▲ 嘉市警局霹靂小組重裝上陣。（圖／記者翁伊森攝）