女大生輟學當AV女優　老爸看片收藏發現「女兒是女主角」爆哭

▲女子偷當AV女優，父親看到她的作品才發現。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

記者李振慧／綜合報導

美國28歲女子薩萊(Sarai Minx)大學時選擇輟學，全職當女優拍攝色情影片，然而她只有把這個決定告訴母親沒有告訴父親，沒想到父親後來自行上網看片時，意外發現她擔任女主角，在她面前傷心落下男兒淚。

18歲開始在成人俱樂部打工的薩萊，後來決定從大學輟學，成為一名全職的色情片女優，結果成功在4年內爆紅，還多次獲得有「成人奧斯卡」稱號的AVN獎項。

▲薩萊全職從事成人產業後事業十分成功。（圖／翻攝自Instagram／saraiminx_xoxo）

薩萊近來接受採訪時坦承，雖然在鏡頭前許多大膽表演很具有挑戰，不過對她來說，整個職業生涯中最困難的還是向家人坦承的那一刻，「我當初沒有告訴爸爸，可是他後來還是發現了，他哭了出來，無法理解我為什麼要做這樣的工作，雖然我爸自己有很多收藏，但當發現是自己孩子時心情還是很難調適」。

薩萊說，當她告訴媽媽時，媽媽只告訴她，雖然不贊同她這個決定，但既然她已經下定決心，只希望她能好好努力，如今即將30歲的她打算從成人產業退休，目前她正在學習當DJ，希望以後能成功轉職。