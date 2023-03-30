前空姐列「狒死時間軸」：可以拍狒狒銅鈴眼！六福村不是第1次出包

▲黃敬雅列出「狒死時間軸」 。（圖／黃敬雅FB）

記者施怡妏／綜合報導

東非狒狒逃亡18天後遭槍殺死亡，原先不斷否認逃脫狒狒來自新竹六福村，昨改口承認，將在今（30日）上午10時30分在園區內開記者會說明，8年前復興航空空難倖存的空服員黃敬雅，列出「狒死時間軸」，直呼「可以拍狒狒銅鈴眼」，從此事件也看出六福村在管理上有漏洞，而且這也不是六福村第一次出包了。

黃敬雅在粉專發文，列出狒狒事件的時間軸：

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發現逃跑

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不知道是誰的，但六福村跟桃園市政府加入追捕

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六福村發現狒狒多一隻，但是沒通報

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抓到狒狒

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狒狒死亡

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桃園市政府說沒委託其他人，要報警

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獵人到案，表示受新竹縣農業局指示開槍

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新竹縣農業局否認

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桃園市政府承認進入現場前就看到另一組人

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發現桃園市政府未按照sop處理，甚至戲謔拍照

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獵人翻供說是六福村授權開槍

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六福村否認說要開告

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六福村承認狒狒是他們的





▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

黃敬雅直呼「OK，簡直可以拍出一部狒狒銅鈴眼」，從這件事情，就可以看出六福村在管理制度上有漏洞，像是沒有數量盤點建立機制、各園區圍設施無防呆裝置、管理散漫毫無警覺。

不過，這也不是六福村第一次出紕漏，黃敬雅指出，在1979年六福村引進15對外來入侵種「埃及聖䴉」，卻疑似管理不當而逸散到園外，多年來繁殖到近萬隻，危害台灣其他鳥類棲地，讓林務局每年要投入數千萬經費來做移除。

黃敬雅表示，來自新竹縣的林思銘立委今天刻意忽略桃市府、竹縣府權責，劍指農委會林務局，然而依據野生動物保育法，在管理上本就有分中央、地方權責歸屬：依野生動物保育法規定，動物飼養種類與數量，應定期向飼養所在地之地方主管機關登記備查，「後續除了精進動物管理作為，必要的懲處也不能馬虎」。

最後她點名「盧姓機要職專委」，第一時間不送醫、不救治，拍照戲謔行為，很顯然已構成「虐待保育類野生動物致死」條件，農委會林務局應該協助檢調以《野生動物保育法》第18條與第42條論處，而不是讓他辭職、走人就沒事；而林姓獵人及六福村也應論責追究。