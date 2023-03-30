六福村粉專被灌爆「正在清理中」　評論區關閉！Google負評也沒了

▲六福村。（資料照／記者謝婷婷攝）

記者曾筠淇／綜合報導

東非狒狒逃竄後，六福村起初不斷否認狒狒來自其園區，但在狒狒喪命後，昨（29）日卻突然改口承認狒狒是他們的。六福村改變說法一舉，讓大票網友感到不滿，進而灌爆臉書粉專給予「不推薦」評價，粉專也因此呈現「清理」狀態。

六福村透過新聞稿指出，園區3月18日接獲協助捕捉狒狒的需求，便加入行列，並同步確認園區內狒狒區防護措施無異常，因此認知無動物逃脫疑慮。不過狒狒被開槍後，獸醫在協助救治過程發現結紮傷口特徵和園區狒狒特徵吻合，他們便啟動調查機制，釐清過後判斷脫逃狒狒應為本園所有。

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六福村強調，對於狒狒的死亡感到哀傷，占用社會資源也很抱歉，相關主管及同仁會進行懲處。

▲粉專呈現「清理」狀態。（圖／翻攝自Facebook／六福村主題遊樂園）

不過，大票人仍無法接受此說法，進而湧入「六福村主題遊樂園」粉專刷「不推薦」評價，留言包含「一個謊言圓過一個謊言，再來呢？你們真可惡」、「無法原諒不誠實的企業」、「為什麼做錯事還不敢勇於面對」、「不敢再帶小孩去，小朋友都在問為什麼要殺狒狒」、「很難過，以後不會去了」、「一開始就不要斬釘截鐵的說不是園區的狒狒，從結紮狀況查出真相才誠實，實在讓人失望」等。

由於短時間內有大量負評湧入，透過臉書的手機App可見，「六福村主題遊樂園」的評論區顯示「我們正在清理此粉絲專頁」，「六福村主題遊樂園現在收到的評價數量異常。我們已暫時關閉這項功能，用戶無法再留下新的評價內容，以確保所有評價都真實可信並且遵循我們政策。評價必須與商家提供的產品或服務有關。請稍後再返回，提供你對此專頁的評價」。

▲▼之前的1星評價已經不見了。（圖／翻攝自Google評論）

目前「六福村主題遊樂園」粉專的評價成顯示4.4顆星，而Google評論上，六福村為4.5顆星評價，前幾天的1星評價已經全數不見。根據Google商家檔案說明，評論會消失的原因主要是「違反政策的評論，例如垃圾內容或不當內容」，Google的移除措施是為確保評論都是切題、實用且可靠的資訊。

此外，林姓獵人先前指出，捕捉現場是六福村獸醫指示開槍。根據《聯合報》報導，六福村對此仍堅決否認，重申無同意開槍，狒狒脫逃和誰指使開槍是兩回事，沒有同意或授權獵人開槍，因此仍會對獵人提告，以捍衛聲譽。

▼六福村聲明稿。（圖／記者陳凱力翻攝）