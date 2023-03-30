六福村黑歷史起底！長頸鹿10年死8隻　「布丁妹」坎坷故事曝

▲動保團體去年召開記者會影片。



記者陳俊宏／綜合報導

六福村發出聲明改口，確認被槍擊殺死的東非狒狒是他們的，並在今天（30日）召開記者會道歉。而六福村的「黑歷史」也遭起底，動保團體去年指控，六福村10年養死8隻長頸鹿，多數活不到10歲，並揭露動物明星長頸鹿「布丁妹」的坎坷故事。而當時六福村則嚴正聲明，駁斥不實指控，並提出告訴。

▼長頸鹿「布丁妹」去年不治。（圖／翻攝關西六福莊臉書）



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▼六福村資深總監葉忠岳今召開記者會鞠躬道歉。（圖／記者宋良義攝）



台灣動物平權促進會、關懷生命協會以及鳥語獸躍、民進黨立委高嘉瑜，去年3月曾聯合召開記者會指出，六福旅遊集團旗下於新竹關西、擁有號稱亞洲第一座結合「生態動物園」的六福村主題樂園、六福莊生態渡假旅館，園區共飼養約70種、1000多隻動物。

動保團體說，但六福村自1976年從野生動物園起家至今，負面爭議不斷，1979年自美國引進埃及聖䴉導致溢出野外；2004年引進基因缺陷的白老虎，並二度繁殖小白虎；2015年長頸鹿「布丁妹」在遊客面前生產，小長頸鹿早產夭折登上各大媒體版面；同年引進原棲地在非洲沙漠的狐獴並大量繁殖。

▲▼動保團體提供「六福村長頸鹿死亡譜系」。（圖／翻攝「台灣動物平權促進會」網站）



動保團體控訴，去年1月，六福莊生態渡假旅館僅存的長頸鹿的「布丁妹」，年僅15歲不幸因病逝世，結束坎坷的一生；早在2015年，園區就讓布丁妹與親兄弟「斑斑」近親交配後懷孕，卻早產導致小長頸鹿發育不良而夭折。

動保團體指出，當年布丁妹和斑斑同時圈養在一晚要價上萬元的六福莊生態渡假旅館，斑斑於2015年病逝後，經解剖發現其體內竟有塑膠袋；工作人員私下透露，旅館內沒有工作人員監管遊客與動物互動，有時候遊客會私下亂餵動物。

動保團體指控，事實上，六福村在過去10年間不斷繁殖、引進、借殖長頸鹿，有8隻卻因為疾病、意外等原因過世，多數活不到10歲；其中，又以好發於草食性動物的「捻轉胃蟲症」，長期耗損長頸鹿群體的健康，必須服用各種驅蟲藥、抗生素治療。

▼長頸鹿「布丁妹」去年不治。（圖／資料照／網友Fanny提供）



動保團體表示，從木柵動物園借殖的「宵璋」，入住一年半就因捻轉胃蟲症導致食慾不振，即使獸醫師多次投藥、監控胃裡的捻轉胃蟲量，仍導致宵璋年僅4歲死亡；另外，從美國引進的長頸鹿「荷莉」和「蘇菲亞」，也分別在5歲和7歲時，因展場設計不良摔倒致死或安樂死。

動保團體痛批，在自然界中生存的長頸鹿，平均壽命約為27年，因飼養環境與照養不當造成長頸鹿橫死、早死，令人憤怒。

而當時六福村發布嚴正聲明強調，六福村長期以來積極推廣動物保育及環境永續，不遺餘力，對於動保團體的多項不實指控，試圖誤導公眾，影響社會及主管機關對六福村的觀感，達成詆毀形象目的，對於無的放矢、不負責任的任意誹謗絕不寬貸，因此正式提告。

如今六福村又因東非狒狒事件，登上全國新聞版面。民進黨立委高嘉瑜今也批評，六福村10年內養死8隻長頸鹿，不僅是動物墳場，還一再說謊甚至殺狒滅口，農委會、新竹縣政府應立刻調查管理不善及虐待動物問題。

►動保團體提供「六福村長頸鹿死亡相關紀錄」

2013年：自美國引進珍妮（2歲多）、荷莉（1歲多）、蘇菲亞（1歲多）

2014-2015年：布丁妹的爸爸歐尼爾、哥哥小凱（年齡不詳）先後病逝。

2015年：5歲的荷莉於六福村的展示場奔跑，跌倒摔斷腿後安樂死。

2015年：布丁妹近親交配，剛出生的小長頸鹿因發育不良導致夭折。

2015年：布丁妹的兄弟斑斑（小於10歲）解剖時體內有塑膠袋。

2017年：木柵動物園2歲長頸鹿「宵璋」借殖到六福村「討老婆」。

2019年：4歲的宵璋猝死，因感染捻轉胃蟲與吸入性肺炎致死。

2019年：7歲的蘇菲亞在颱風天因六福莊場地溼滑跌倒撞死。

2022年：15歲的布丁妹因產氣莢膜梭狀芽孢桿菌感染，引發腸毒血症死亡。

▼動保控10年養死8隻長頸鹿，六福村發聲明提告。（圖／翻攝六福村臉書）

