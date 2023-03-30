劍湖山小編「6天前留言」埋伏筆！網友重看一次傻住：早就算到了

▲六福村先前借空拍機「3刷狒狒」。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

針對「狒死之謎」，六福村起初不斷否認狒狒來自其園區，但在狒狒喪命後，昨（29）日突然改口承認狒狒是他們的。對此，就有網友想起劍湖山小編幾天前的1句話，忍不住朝聖並直呼「你放心得太早了」、「你當初這句是不是在暗喻什麼」。

六福村起初否認狒狒來自起園區，因此小編23日就在粉專「六福村主題遊樂園」發文玩哏圖，寫下「抽薪止狒，形容哈比只想犧牲薪水，停止一切跟狒狒有關的事」。小編還無奈喊道，「今天的我被狒狒揚揚的流言狒語鬧得啼笑皆狒，令人狒解的是，還要跟主管掏心掏狒的解釋網路上狒夷所思的一切」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劍湖山小編的留言。（圖／翻攝自Facebook／六福村主題遊樂園）

當時「劍湖山世界」的小編就留言回應，「不是你們家的跑出來我就放心了！」逗樂不少網友。事後還有人拋問「你們家（指劍湖山）如果跑出來的會是啥？」結果六福村小編便回擊「放山雞！」短短3個字讓不少人笑翻。

不過，六福村昨天改口狒狒來自他們園區後，就有不少網友挖出劍湖山小編的留言，朝聖並直呼「可能沒辦法放心了」、「事實證明就是他們家的欸」、「結果你被騙了，感覺如何」、「真諷刺」、「現在還放心嗎？笑死」。還有網友直喊，「意有所指的高級預言家」、「原來劍湖山早看透了一切」、「你們應該早就算到了」、「原來是在偷臭（酸）啊」、「你是不是知道太多了」。

▲網友狂標記劍湖山小編。（圖／翻攝自Facebook／六福村主題遊樂園）

關於「狒死」一事，六福村昨天透過新聞稿指出，園區3月18日接獲協助捕捉狒狒的需求，便加入行列，並同步確認園區內狒狒區防護措施無異常，因此認知無動物逃脫疑慮。不過狒狒被開槍後，獸醫在協助救治過程發現結紮傷口特徵和園區狒狒特徵吻合，他們便啟動調查機制，釐清過後判斷脫逃狒狒應為本園所有。

六福村強調，對於狒狒的死亡感到哀傷，占用社會資源也很抱歉，相關主管及同仁會進行懲處。

▼六福村聲明稿。（圖／記者陳凱力翻攝）