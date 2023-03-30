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大陸 大陸焦點 特派現場

馬英九參訪辛亥革命館好嗨！　站國父演說講台喊：三民主義　五權憲法

記者任以芳／武漢報導 

前總統馬英九昨29日抵達武漢，今（30）日上午八點多前往辛亥革命武昌起義紀念館參訪，沿途心情十分愉悅。因為他多次表示國父孫中山是自己偶像，其中一站來到國父曾經發表演說講台，馬英九站在講桌前面後，學偶像的廣東口音大聲高喊，「三民主義，五權憲法！」隨即接受媒體拍照。

▲前總統馬英九前往武漢辛亥革命博物院，高喊三民主義。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九前往武漢辛亥革命博物院，高喊三民主義。（圖／記者任以芳攝）

馬英九站的講台，背後有兩張旗幟，一面是中華民國陸軍軍旗，另一面是中華民國第一面法定國旗，象徵五族融合的五色旗，是中華民國建國之初北洋政府時期使用的國旗，旗面順序紅、黃、藍、白、黑五色橫條，比例為5:8。紅、黃、藍、白、黑五色分別表示漢族、滿族、蒙古族、回族、藏族，所選用的五色為五個民族傳統喜愛的顏色，象徵五族共和。

根據馬辦提供行程，馬英九「祭祖和平之旅」第四天來到湖北武漢參訪，今早上前往辛亥革命武昌起義紀念館，武漢市檔案館觀看抗疫保衛戰專題展，最後到最美櫻花林-武漢大學與學生交流。至於馬英九這兩天下榻的東湖飯店，曾是大陸前領導人毛澤東療養居住的地方，累積一共住過480天。

▼馬英九參訪武漢辛亥革命博物院。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九前往武漢辛亥革命博物院，高喊三民主義。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九前往武漢辛亥革命博物院，高喊三民主義。（圖／記者任以芳攝）▲前總統馬英九前往武漢辛亥革命博物院，高喊三民主義。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九前往武漢辛亥革命博物院，高喊三民主義。（圖／記者任以芳攝）
 

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