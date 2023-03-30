限時9天！超商大杯美式下殺25元　拿鐵也只要40元有找

▲7-11推出「9大咖啡飲品組合優惠」 。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

再辛苦一下，馬上就要放5天連假了！就有超商祭出連續9天「9大咖啡飲品組合優惠」，其中，單杯大杯美式下殺只要25元、大杯拿鐵39元，趕快把握便宜買起來放；另外還有咖啡搭配酷聖石冰淇淋優惠，直接現省近200元。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「春遊開心價」，今（30）日起至4/7止，可享「CITY CAFE大杯美式任選35杯888元」、「CITY CAFE大杯拿鐵任選23杯888元」、「CITY PEARL珍珠奶茶任選22杯888元」、「CITY TEA香鑽水果茶任選18杯888元」、「CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵／冰太妃焦糖風味瑪奇朵／冰焙烤榛果風味拿鐵／冰太妃焦糖瑪奇朵／冰脆酷摩卡任選20杯888元」。

▲喝美式或拿鐵搭配酷聖石冰淇淋也有優惠組合價。



同期間還有「連假快樂！春日呷甜甜」活動，可享「CITY CAFE大杯美式4杯＋酷聖石冰淇淋指定109元系列4杯優惠價420元」、「CITY CAFE大杯拿鐵4杯＋酷聖石冰淇淋指定109元系列4杯優惠價460元」，提醒指定口味（不含脆餅）有厚奶茶蹦珍珠／煉戀藍莓起司／雙重巧酥極炫風／兔兔報喜／草莓愛優／巧克力狂想曲／香奶冰風暴／草莓夾心派對／薄荷Oh My God，冰品限7-11酷聖石複合專區門市兌領。

▲4/6起只要姓名有「3字任1字」同字或同音皆可，即可享大杯美式買2送2或大杯拿鐵買2送1。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富推出一系列普發6000元加碼優惠，4/6起至4/12止，只要民眾姓名中有「陸」(ㄌㄨˋ或ㄌㄧㄡˋ)、「仟」、「元」同字或同音者，至萊爾富門市出示身分證驗證即可享「Hi Café大杯美式買2送2」或「Hi Café大杯拿鐵買2送1」，冰熱任選，兌換期限至10/25止，可存APP或紙本券寄杯，並可跨店兌換。

若姓名沒對中也別難過，萊爾富也將在4/6至4/12於Hi-Life VIP APP整買零取祭出優惠，凡購買指定鮮食主餐與飲品的組合套餐，5組只要500元，等於一套鮮食主餐+飲品只要100元，兌換期限長達60天，可任意挑選變換口味。

▲萊爾富指定鮮食主餐與飲品組合套餐5組500元，等於吃1份餐點配1份飲料只要100元。

