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清明連假龍潭交通疏導看這邊　桃園彩色海芋季周末登場

▲清明連假將屆，龍潭警方將在重要路口實施管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲清明連假將屆，龍潭警方將在重要路口實施管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

清明連續5天假期將屆，龍潭警方將針對公墓公園周遭交通實施交管，另也針對轄區風景區提供交通導，籲請掃墓民眾與遊客配合，以避免於假日期間塞於車陣中；此外，「2023桃園彩色海芋季」將於本週末4月1日起至16日止在大園區登場，大園警方預估將吸引大量遊客湧入，為維護展區周邊道路交通秩序，將派員加強疏導車流，並取締、拖吊違規停車，籲請遊客與民眾配合。

龍潭警分局因應4月1日至5日連續5天清明連假以及龍潭區公所辦理公墓公園春祭活動，將針對轄區易壅塞路段研擬規劃交通疏導作為，使民眾能快樂出遊交通順暢不塞車。

▲清明連假將屆，龍潭警方將在重要路口實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲清明連假將屆，龍潭警方將在重要路口實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，針對龍潭區多處觀光景點如石門水庫、小人國與六福村等知名風景休憩區，連假期間加上掃墓節日，預估吸引大量遊客與掃墓民眾湧入龍潭地區，面對交通流量大，除在重要路口編派員警、協勤民力協助交通疏導工作，建議民眾往遊樂區方向行駛替代道路如下：
一、龍潭交流道下(往中正路方向)→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→左轉中豐路→往小人國及六福村遊樂區方向。
二、龍潭交流道下(往中正路方向)→大昌路→左轉中正路→往石門水庫風景區方向。
三、高原交流道下(往高原方向)→高原路→中原路→往小人國及六福村遊樂區方向。
四、高原交流道下(往龍潭方向)→高原路→龍源路高原段→龍源路→往石門水庫風景區方向。

此外，4月1日（週六）清晨6時至12時，國道三號龍潭與高原等系統交流道南下入口匝道執行高乘載交通管制，籲請駕駛人掌握交通動態及各項管制措施，彈性調整行車時間與改道動線，以免去塞車之苦。

▲清明連假將屆，大園警方將在主要路口實施管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲清明連假將屆，大園警方將在主要路口實施管制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「2023桃園彩色海芋季」將於4月1日起至16日止，在大園溪海休閒農業區登場，大園警方預估活動期間適逢清明節連續假期將吸引大量民眾賞花，警方為維護展區周邊道路交通秩序，將派員加強疏導車流及取締、拖吊違規停車，並於附近路口實施交通管制措施。

大園警方指出，今年桃園彩色海芋季展期共16天，橫跨3個週末假日，警方將於例假日及清明節5天連假上午8時至晚間6時，針對「和平西路一段與聖德北路口」、「航城路與崙后路口」、「田溪路與華興路二段路口」、「田溪路與溪海路口」、「月桃路與聖德路口」等5個地點實施交通管制措施；平日的8時至18時則是於「田溪路與華興路二段路口」單向管制車輛進出。

▲清明連假將屆，大園警方提供管制路線圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲清明連假將屆，大園警方提供管制路線圖。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園分局提醒，交通管制期間僅限持相關通行證車輛、接駁專車、復康巴士、執行公務車輛通行，附近因停車空間有限，為避免停車不便或交通壅塞降低遊興，籲請民眾搭乘大眾運輸交通工具，相關乘車資訊可至桃園彩色海芋季官方網站查詢，籲請駕駛人遵守各路口執勤員警或義交指揮，嚴禁違規停車，共同維護交通安全與順暢。

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