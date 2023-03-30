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光泉「我愛牛奶」公益計劃邁入第5年　盧彥勳號召把愛送進偏鄉

▲光泉期望透過公益大使盧彥勳，讓更多人重視孩子成長時所需的營養，並且能夠將愛送進屏東偏鄉國小。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者邱筱茜／採訪報導

網球一哥盧彥勳受邀擔任光泉鮮奶公益大使，號召大家共同響應支持光泉將30000瓶牛奶，送進屏東幫助偏鄉孩童。

台灣網球一哥盧彥勳表示，「整個活動過程中，拍公益影片也讓我感受到這些年輕選手的一個活力，活動各方的結合，包括教育、運動等各個面向，都能夠帶給小孩動力，以及力量的結合。」

▲光泉「我愛牛奶」公益計劃邁入第5年　盧彥勳號召把愛送進偏鄉。（二）（圖／記者劉亮亨攝）

▲潮昇國小網球隊球員，回贈屏東在地附有寓意的禮品，給光泉牧場汪林祥董事長及盧彥勳。圖／記者劉亮亨攝）

「我愛牛奶」公益計畫已經進入第五年，公益大使盧彥勳不僅前進南台灣屏東縣，更擔任起一日教練，台灣網球一哥盧彥勳表示，「讓小孩也開始從這個時刻去相信自己，在接下來的不管求學道路，還有自己喜愛的運動項目的一個道路上，他們可以更相信自己，能夠做得到自己想做到的事情。」

▲光泉「我愛牛奶」公益計劃邁入第5年　盧彥勳號召把愛送進偏鄉。（二）（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼即日起到「Yen-Hsun Rendy Lu」臉書專頁觀看公益影片，並在影片貼文留言處tag兩位朋友加入響應，參與響應的民眾還有機會獲得盧彥勳簽名球拍、牛奶和繪本的感謝禮。（圖／記者劉亮亨攝）

▲光泉「我愛牛奶」公益計劃邁入第5年　盧彥勳號召把愛送進偏鄉。（二）（圖／記者劉亮亨攝）

鼓勵孩子勇敢追夢，陪伴他們成長茁壯的關鍵是營養的補充，不過根據統計，在台灣有9成以上的國小學童，「鈣質」明顯攝取不足，光泉董事長汪林祥表示，「小學生大概在900-1000毫克左右，國中到高中的時候小朋友成長最快，每日牛奶攝取量建議1200毫克，在每一個成長過程中，其實有很多的學問，用簡單的方法讓小朋友知道引起他們興趣，讓他們以後會往這條路發展。」

▲光泉「我愛牛奶」公益計劃邁入第5年　盧彥勳號召把愛送進偏鄉。（二）（圖／記者劉亮亨攝）

▲光泉「我愛牛奶」公益計劃，除了送牛奶還贈送繪本，將牛奶製程以趣味的漫畫方式來呈現。（圖／記者劉亮亨攝）

除了重視小朋友對牛奶的需求，光泉邀請專家共同編撰《我愛牛奶》知識小百科，作為各班的班級讀物，讓孩子從小建立正確的牛奶知識，也期盼藉由公益活動，喚起更多人重視孩子成長健康營養。

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