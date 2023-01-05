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光泉調味乳飲新包裝歡樂上市　揪閨蜜好友喝最對味

▲▼ 光泉調味乳飲商品情境圖拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 光泉調味乳飲近日推出2023年限定包裝，只要拍照上傳粉絲團就有機會抽中禮券。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜告報導

還記得小時候放學一回到家，就直衝冰箱拿出牛奶大口大口地灌嗎？從小大家就被灌輸多喝鮮奶有益成長的觀念，不過對於覺得鮮奶風味太單一的族群來說，擁有眾多風味又好喝的調味乳飲就成了首選替代品；這也讓從小喝到大的調味乳飲，至今仍是許多大學生和上班族的每日必需品，像是在教室、辦公桌上都會出現的光泉調味乳飲，讓人在享受美味飲料的同時也能攝取牛奶的營養，就此奠定調味乳飲不可或缺的飲品地位。

不同風味的光泉調味乳飲各有擁護者，人氣4款口味的共同點是乳含量皆有50%以上，在牛奶濃醇香中添加富士蘋果原汁的蘋果牛乳，一打開包裝就先聞到清新蘋果香，酸酸甜甜滋味清爽；巧克力牛乳的厚韻可可風味融合濃郁牛奶，口感超級搭配香濃不膩；加入歐洲麥芽粉的麥芽牛乳，獨特麥芽香讓人忍不住一口接一口，是許多網友心中的第一名；含有豐富綜合水果的果汁調味乳飲，更是大小朋友的最愛。不只是早餐時間大家人手一瓶，下午課間餓了或是上班族想來點下午茶，把脆口玉米片或是燕麥片加入光泉調味乳飲中，也可選擇搭配沙拉，營養飽足一次滿足；還能發揮創意將光泉調味乳飲製作出鬆餅、吐司、布丁等各式特色點心，邀請閨蜜好友來家開趴時，輕鬆搞定聚會小食，讓眾人品嚐美味、共享歡樂。

▲▼ 光泉調味乳飲商品情境圖拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲美味的光泉調味乳飲成為許多人相聚時必備飲品。

而且獨樂樂不如眾樂樂，近期就有網友發現人氣不墜的光泉調味乳飲年末迎來新年新氣象－－包裝外觀變得超級繽紛可愛，插畫圖案表現多人歡聚的快樂場景，放上大大的2023慶祝NEW YEAR字樣，鮮豔對比色襯托歡樂氣氛，非常吸睛，好喝的調味乳飲風味不變，但用滿滿喜悅的限定包裝與鐵粉一起迎接新年，不論是想讓校園生活過得更好玩開心的學生們，還是喜歡與同事呷好道相報的上班族，樂於分享就是最棒的新年願望，一起喝光泉調味乳飲調劑身心、補充活力正能量。

▲▼ 光泉調味乳飲商品情境圖拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲光泉調味乳飲換上歡樂限定版包裝，配色超級可愛繽紛。

光泉為了跟粉絲一起歡慶新年、讓大家的新年喜上加喜，特別推出歡樂限定版包裝拍照活動！即日起，凡購買光泉調味乳飲290ml任一瓶，拍攝產品外觀照，於光泉調味乳飲官方粉絲團上傳照片，就能參加抽獎，有機會獲得全聯禮券200元（限量20名）。而且即日起只要到全家購買限定口味光泉調味乳飲搭組合餐，即享49/59元優惠，銅板價就能吃到營養美味，還能得到抽獎機會，超划算！亦可至萊爾富、OK便利商店，以及家樂福、愛買、大潤發購買，讓光泉調味乳飲的好滋味療癒身心靈之餘，也順便在歲末年終試手氣、抽出來年好運氣。

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