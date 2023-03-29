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情侶飯店房間遭「腥臭怪水」滴到！抬頭驚見巨蟒天花板爬行

▲▼蟒蛇,蛇,爬蟲類。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲這對情侶在飯店的房間裡遭帶有腥臭味的怪水滴到，抬頭才發現天花板有條巨蟒。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

南非有許多熱門觀光景點，許多人到當地旅遊時，會選擇入住能近距離觀賞野生動物的飯店。不過，一對情侶到南非克留格爾國家公園（Kruger National Park）觀光，在當地知名的旅店住宿，沒想到晚間睡覺時突然被發臭的水滴到，後來抬頭才發現竟有條巨蟒盤在屋頂，讓兩人瞬間嚇一大跳。

綜合外媒報導，這對情侶到克留格爾國家公園遊玩，期間入住了當地知名飯店，2人度過了一個晚上，隔天下午天花板突然滴水，不偏不倚滴到了男方腳上，於是2人前往櫃台向工作人員告知這件事。

後來回到房間，2人懷疑屋頂可能藏著蛇，於是仔細檢查一番，沒想到抬頭一看，就發現有條蟒蛇在屋樑上盤著。後來仔細回想，才知道原來滴下來的根本不是水，而是這條蟒蛇排出的「尿液」。

克留格爾國家公園得知這件事，立即召集相關工作人員，試圖將這條蛇從屋頂抓下來，花了2個小時仍舊沒有成功，只能眼睜睜看著蛇躲回天花板消失不見。

這對情侶事後搬到另一間房住宿，隔天也退房離開。據了解，該處國家公園是獨特的荒野環境，過去也曾發生過類似事件，不過工作人員承諾，已盡一切努力在保護遊客的安全。事實上，蛇類代謝完蛋白質以後，會排出半流質的糊狀物，裡面通常有尿酸，以及一些無法消化的獵物毛髮、爪子、牙齒等物。

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