　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／屏東逃犯「落網畫面曝」！偷機車躲警2天　火車站遭壓制逮捕

▲屏東地檢署發言人魏豪勇說明涂俊煒脫困事件 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東看守所收容人涂俊煒。（圖／取自警政署）

記者陳崑福、閔文昱／屏東報導

屏東監獄竹田分監收容人涂俊煒，27日下午於屏東潮州某處農場進行自主監外作業時，被農場員工懷疑偷錢，兩人發生口角，將對方打傷後，搶走該員工自小客車脫逃，並棄車在高雄市岡山區。刑事局會同屏東縣警方在他曾出入地點埋佈查緝，今（29日）在屏東火車站將他逮捕，目前警方已經將他帶回，先一步進行偵訊。

涂俊煒27日下午在潮州農場搶走該農場員工自小客車後，開往高雄市岡山地區，隨後又偷走一塊自小客車牌懸掛在搶來的自小客車上，並將該自小客車棄置在高雄市，再偷走2台機車，逃避警方追緝。

▲涂俊煒逃亡2天，29日在屏東火車站被警方壓制逮捕。（圖／記者陳崑福攝）

▲涂俊煒逃亡2天，29日在屏東火車站被警方壓制逮捕。（圖／記者陳崑福攝）

涂俊煒28日晚間騎著偷來的機車回到屏東，持續逃竄，並在今天晚上現身屏東火車站前，打算將偷來機車寄往台中，但才一離開寄車處，隨即就被現場埋伏的屏東刑警大隊團團包圍，並壓制在地逮捕。據悉，涂俊煒逃亡2天多來，沒有回屏東縣內埔鄉的老家，而是騎機車亂竄，是否有人接應，警方還在釐清中。

▲涂俊煒搶奪車輛後在屏東與高雄地區來回逃竄。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲涂俊煒搶奪車輛後在屏東與高雄地區來回逃竄。

屏東縣政府警察局表示，涂俊煒27日協力農場工作時，因與其他員工發生口角爭執互毆，並搶奪受害者汽車鑰匙後駕車逃逸。警方獲報後當日通報內政部警政署發布要案(緊急)查緝專刊，屏東地檢署同步發布通緝令，警方也立即組成專案小組報請屏東地檢署檢察官指揮。

▲涂俊煒搶奪車輛後在屏東與高雄地區來回逃竄。（圖／記者陳崑福翻攝）

專案小組動員500人次警力調閱監視器影像分析及地毯式搜索高屏地區，甚至在高屏交界4大重要橋梁部署警力，為求在最短時間緝獲犯嫌，涂俊煒自搶奪受害人車輛後，為混淆警方追緝，駕車於屏東與高雄地區來回逃竄，期間並竊取其他車輛及車牌企圖掩飾，甚至因逃亡途中發生自撞交通事故，涂嫌下車逃逸後又連續竊盜機車逃逸，於脫逃後2天內，於今日傍晚6時10分在屏東車站前緝獲歸案。

▲涂俊煒搶奪車輛後在屏東與高雄地區來回逃竄。（圖／記者陳崑福翻攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
女大生當AV女優　老爸看片發現「女兒是主角」暴哭
粉絲為成軍25、26年吵翻天！　五月天阿信「親解真相」
快訊／彰化女跌落75公尺深谷　宣告死亡
75歲企業家愛上嫩妹業務！啪啪4次　突「暴瘦10公斤」崩潰
車窗「隔熱紙一片黑」要注意了！
陳意涵驚喜現身長沙　驗證《浪姐4》網傳最終名單
囤蛋糗大！台北男「拋售結緣蛋」一顆3元　農委會：新鮮的比較好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

軍車國道上「輪胎狂抖」特斯拉嚇到急閃　目擊者傻眼：學長確定欸

獨自騎車去登山失蹤！彰化女跌落75公尺深谷送醫不治

快訊／屏東逃犯「落網畫面曝」！偷機車躲警2天　火車站遭壓制逮捕

曾開口求助！新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

快訊／中華電信線路異常　新北市「119報案電話斷線」

快訊／驚悚畫面曝！桃園女湖口車站落軌　遭自強號撞上當場死亡

聽丈人報內線好康搶撈115萬　他認罪躲牢災...老婆和岳父也起訴

29歲還在讀高中！毒駕地瓜哥悲情過往曝　執行署把車還給他

誰殺了狒狒！各方說法「推光光」撇責　桃檢鴨子划水揪真相

想到中東打工要先匯6萬8　懷孕女移工被勸阻保住奶粉錢

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

男體驗越南辣妹洗頭！　養眼視角+按摩超享受

阿伯去海生館看人魚演出　喊「這隻公的啦」周圍笑翻

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

軍車國道上「輪胎狂抖」特斯拉嚇到急閃　目擊者傻眼：學長確定欸

獨自騎車去登山失蹤！彰化女跌落75公尺深谷送醫不治

快訊／屏東逃犯「落網畫面曝」！偷機車躲警2天　火車站遭壓制逮捕

曾開口求助！新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

快訊／中華電信線路異常　新北市「119報案電話斷線」

快訊／驚悚畫面曝！桃園女湖口車站落軌　遭自強號撞上當場死亡

聽丈人報內線好康搶撈115萬　他認罪躲牢災...老婆和岳父也起訴

29歲還在讀高中！毒駕地瓜哥悲情過往曝　執行署把車還給他

誰殺了狒狒！各方說法「推光光」撇責　桃檢鴨子划水揪真相

想到中東打工要先匯6萬8　懷孕女移工被勸阻保住奶粉錢

鄭文燦召開穩定物價小組會議　確保清明畜禽供應

江少慶好投！高國輝、王正棠開轟　悍將官辦第一完美收尾

美股開盤「道瓊跳漲250點」　投資人押注銀行業危機已度過

王彩樺帥爸慶祝86歲生日　「驚人凍齡外貌」網驚：有沒有報錯年齡

寶雅文具區藏「強迫症天堂」！妹子看一眼呆愣10分鐘　療癒畫面曝

同性伴侶看房被趕！　房東怒噴：你們得滾了

軍車國道上「輪胎狂抖」特斯拉嚇到急閃　目擊者傻眼：學長確定欸

3個月女兒剪指甲受傷　「診所醫護粗魯反應」蔡允潔火大：沒愛心

她10年來一直覺得累！突暈倒醫查「是罕病」　8症狀別當老化

經典畫面！陳水扁憶當年拿預算書丟郝柏村　「因為他在騙肖仔！」

「白肌妹掉半球」滿場跑！連千毅生日趴長瀨昆妮胸前挖空激辣

社會熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

即／台灣外海浮屍累計16具

蛇蠍女邀男同學灌醉當豬仔！上網200萬賣器官

西部海域16浮屍性別曝　「13男3女」5台人

女騎士遭救護車撞飛重傷　家屬控：駕駛未減速闖紅燈

即／顏寬恒夫妻涉沙鹿豪宅違建　檢諭令1千萬交保

被直行車禮讓！老夫妻「剛點頭道謝」下秒悲劇

上課玩手機被發現　高中男竟從4樓墜落

「48退將共諜案」名單曝光！　驚見前副總統在內

即／台中高中生校園墜樓　送醫搶救

輕熟女餐酒館醉倒　惡男脫她內褲指侵

3月台灣近海16具浮屍！海巡署：5具是台人

更多熱門

相關新聞

藍營要吳釗燮為斷交下台　陳水扁：那蔣經國不就要找38個外交部長

藍營要吳釗燮為斷交下台　陳水扁：那蔣經國不就要找38個外交部長

我國26日正式宣布和宏都拉斯斷交，邦交國剩下13個。國民黨也要求外交部長吳釗燮下台負責。對此，前總統陳水扁29日受訪時回應，中共對台灣的外交政策很簡單，就是挖光、擠光、堵光，蔣家時代前後17年更是斷掉38個國家，「難道當時要找38個外交部長來做？台灣不分朝野、藍綠通通一樣，阿共就是那種壞鄰居啦！大家要團結，好不好？」

即／屏東看守所脫逃犯「打傷果農」逃2天　火車站落網

即／屏東看守所脫逃犯「打傷果農」逃2天　火車站落網

馬英九赴陸引熱議　陳水扁祝福：任何評論還言之過早

馬英九赴陸引熱議　陳水扁祝福：任何評論還言之過早

告發陳宗彥案　北檢傳徐巧芯作證

告發陳宗彥案　北檢傳徐巧芯作證

西部海域16浮屍性別曝　「13男3女」5台人

西部海域16浮屍性別曝　「13男3女」5台人

關鍵字：

涂俊煒屏東

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

即／台灣外海浮屍累計16具

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

父欠稅關進看守所...陳庭妮震驚不知情

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面