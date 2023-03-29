快訊／屏東逃犯「落網畫面曝」！偷機車躲警2天　火車站遭壓制逮捕

▲屏東看守所收容人涂俊煒。（圖／取自警政署）

記者陳崑福、閔文昱／屏東報導

屏東監獄竹田分監收容人涂俊煒，27日下午於屏東潮州某處農場進行自主監外作業時，被農場員工懷疑偷錢，兩人發生口角，將對方打傷後，搶走該員工自小客車脫逃，並棄車在高雄市岡山區。刑事局會同屏東縣警方在他曾出入地點埋佈查緝，今（29日）在屏東火車站將他逮捕，目前警方已經將他帶回，先一步進行偵訊。

涂俊煒27日下午在潮州農場搶走該農場員工自小客車後，開往高雄市岡山地區，隨後又偷走一塊自小客車牌懸掛在搶來的自小客車上，並將該自小客車棄置在高雄市，再偷走2台機車，逃避警方追緝。

▲涂俊煒逃亡2天，29日在屏東火車站被警方壓制逮捕。（圖／記者陳崑福攝）

涂俊煒28日晚間騎著偷來的機車回到屏東，持續逃竄，並在今天晚上現身屏東火車站前，打算將偷來機車寄往台中，但才一離開寄車處，隨即就被現場埋伏的屏東刑警大隊團團包圍，並壓制在地逮捕。據悉，涂俊煒逃亡2天多來，沒有回屏東縣內埔鄉的老家，而是騎機車亂竄，是否有人接應，警方還在釐清中。

▲涂俊煒搶奪車輛後在屏東與高雄地區來回逃竄。

屏東縣政府警察局表示，涂俊煒27日協力農場工作時，因與其他員工發生口角爭執互毆，並搶奪受害者汽車鑰匙後駕車逃逸。警方獲報後當日通報內政部警政署發布要案(緊急)查緝專刊，屏東地檢署同步發布通緝令，警方也立即組成專案小組報請屏東地檢署檢察官指揮。

專案小組動員500人次警力調閱監視器影像分析及地毯式搜索高屏地區，甚至在高屏交界4大重要橋梁部署警力，為求在最短時間緝獲犯嫌，涂俊煒自搶奪受害人車輛後，為混淆警方追緝，駕車於屏東與高雄地區來回逃竄，期間並竊取其他車輛及車牌企圖掩飾，甚至因逃亡途中發生自撞交通事故，涂嫌下車逃逸後又連續竊盜機車逃逸，於脫逃後2天內，於今日傍晚6時10分在屏東車站前緝獲歸案。