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獨自騎車去登山失蹤！彰化女跌落75公尺深谷送醫不治

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名熱愛爬山的69歲婦人，昨日（28日）騎機車出門後就未返家，家人心急如焚報警協尋，經警方調閱監視器看見婦人的機車就停在進入森林公園停車場內，隨後在涼亭處看見其手機及隨身物品，人卻不明原因跌落在深75公尺的山谷內，隨即利用繩索拖拉系統將人救起，已無生命徵象，送醫仍不治，至於死亡原因由警方進一步調查釐清。

▲彰化婦人不慎跌落山谷送醫不治。（圖／民眾提供）

▲彰化婦人不慎跌落山谷送醫不治。（圖／民眾提供，以下同）

▲彰化婦人不慎跌落山谷送醫不治。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局今日（29日）中午12時20分據報，有婦人進入田中森林公園步道登山時失蹤，並在涼亭處發現其隨身物品內有手機及水瓶等，立即派遣林厝特搜隊等分隊人員協尋，下午14時14分特搜隊抵達，並從皮包遺留處架設繩索垂降，出動空拍機，進行地毯式搜救。

▲彰化婦人不慎跌落山谷送醫不治。（圖／民眾提供）

消防大隊第二大隊隊長葉明波表示，現場距谷底約100公尺，山壁不僅陡峭幾乎無立足點，陳婦掉落在半山腰山間，搶救相當不易， 14時55分在步道下約75公尺處，發現失蹤婦人雙腳穿的粉色鞋， 15時01分，搜救人員抵達找到陳女，頭部明顯變形，現場無生命跡象，兩名搜救人員加上失蹤者與吊具重達300公斤以上，耗時1個多小時把傷者吊掛上去，經送醫急救仍不治。

▲彰化婦人不慎跌落山谷送醫不治。（圖／民眾提供）

有民眾說，該處登山步道以前也曾發生過跌落事件，一旁就是峭壁，再加上近日彰化下雨，行走時要非常的小心。據了解，陳女平日喜愛爬山，昨日一人騎車前往田中森林步道登山，沒想到卻發生墜谷喪生，更令家屬相當的悲痛。

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