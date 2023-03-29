三重警逮通緝犯本尊！半年前挨打無辜男怒：外表差那麼多還誤認

▲三重警要抓的洪姓通緝犯在蘆洲被逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者劉人豪／綜合報導

新北市三重2警方去年9月搞烏龍抓錯人，黃男被當成通緝犯痛毆，雙方為了賠償問題還在打官司；日前蘆洲警分局在攔檢時，終於抓到這名通緝犯，訊後依毒品罪移送新北地檢署偵辦。對此，黃男得知後表示已經看過通緝犯的照片，怒批「外表差那麼多還會誤認」。

警方表示，24日下午1時許，蘆洲警分局獲報有犯案車輛出現在轄區，6名員警騎機車前往圍捕，在民權路發現目標並上前攔查，發現43歲洪姓男子就是2022年9月間，三重警分局要抓的通緝犯，當時警方還認錯人，造成民眾黃姓男子在誤抓時受傷，目前還因為賠償金問題對簿公堂中。

▲左為無辜被打男，右為通緝犯本尊。（圖／左，翻攝自黃男家屬臉書；右，記者陳以昇翻攝）

黃男也在臉書發文指出，看該名通緝犯照片後，只能用天差地遠來形容，「我想說：外表差那麼多還會誤認，眼睛有問題。線民說我是通緝犯，你就認為我是通緝犯，毫無判斷力，難道線民說大便是香的，你就搶著吃嗎？腦袋有問題。」

▲黃男當時被警方誤認通緝犯，被警方打成豬頭 。（圖／翻攝自黃男家屬臉書）

黃男批評，當時警方行事莽撞，沒有判斷是非的本事，能力有問題。毆打自認為是嫌疑犯的人，手段兇殘，心理有問題。犯錯之後不但不認錯，還提告被害人，認知有問題。「請問這麼多問題的人，適合當警察嗎？這樣的人，還要長官們一直出來替他擦屁股，賠罪道歉，賠上所有警察形象。」並且表示，當初被兇殘凌虐的手腕，到現在還沒完全復原。