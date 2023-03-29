償債卡關！工會嗆見紅不出勤「再加碼罷工」　台鐵回應：持續溝通

▲台鐵工會不排除發動國定假日不加班。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(113)年元旦公司化前夕，行政院主計總處不同意台鐵只採3塊土地償還1600多億元歷史債務，引發台鐵企業工會怒火，今(29日)理事會決議通過，政府4月10日前沒有善意回應，將關閉協商大門，發動五一勞動節及國定假日不加班，未來也不排除罷工，台鐵副局長馮輝昇則回應，針對認知落差將持續溝通協調。

台鐵明年元旦公司化再添變數，原規劃台鐵將移撥3塊精華地段土地成立償債基金，採50年償還1600億元短期歷史債務，不過行政院主計總處不同意，認為應20年內要償還1600億元，且僅有3塊土地資產不足，要求增加適額土地或由台鐵公司償還。

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不滿過往共識遭推翻，引爆台鐵工會怒火，今(29日)下午2點召開擴大理事會，決議4月10日為最後通牒，若期限前沒有正面回應，五一勞動節和未來國定假日將發起不加班行動，台鐵工會委託律師更直言，若持續不解決，不排除有更激烈手段包括罷工。

台鐵副局長馮輝昇表示，台鐵工會訴求希望歷史短期債務1600多億元得到妥善處理，希望回到原本的承諾，台鐵也會跟工會持續努力溝通，相關意見落差會再來協調，希望能得到妥善圓滿處理，讓台鐵公司化往前推動。

馮輝昇表示，行政院主計總處看的是國家整體債務，但台鐵有試算依據，工會意見也表達得很清楚，台鐵將會抓緊時間持續溝通取得認同。