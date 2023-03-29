　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

償債卡關！工會嗆見紅不出勤「再加碼罷工」　台鐵回應：持續溝通

▲▼台鐵工會不排除發動國定假日不加班。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵工會不排除發動國定假日不加班。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(113)年元旦公司化前夕，行政院主計總處不同意台鐵只採3塊土地償還1600多億元歷史債務，引發台鐵企業工會怒火，今(29日)理事會決議通過，政府4月10日前沒有善意回應，將關閉協商大門，發動五一勞動節及國定假日不加班，未來也不排除罷工，台鐵副局長馮輝昇則回應，針對認知落差將持續溝通協調。

台鐵明年元旦公司化再添變數，原規劃台鐵將移撥3塊精華地段土地成立償債基金，採50年償還1600億元短期歷史債務，不過行政院主計總處不同意，認為應20年內要償還1600億元，且僅有3塊土地資產不足，要求增加適額土地或由台鐵公司償還。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不滿過往共識遭推翻，引爆台鐵工會怒火，今(29日)下午2點召開擴大理事會，決議4月10日為最後通牒，若期限前沒有正面回應，五一勞動節和未來國定假日將發起不加班行動，台鐵工會委託律師更直言，若持續不解決，不排除有更激烈手段包括罷工。

台鐵副局長馮輝昇表示，台鐵工會訴求希望歷史短期債務1600多億元得到妥善處理，希望回到原本的承諾，台鐵也會跟工會持續努力溝通，相關意見落差會再來協調，希望能得到妥善圓滿處理，讓台鐵公司化往前推動。

馮輝昇表示，行政院主計總處看的是國家整體債務，但台鐵有試算依據，工會意見也表達得很清楚，台鐵將會抓緊時間持續溝通取得認同。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／民眾黨選決會名單出爐！　黃珊珊入列
快訊／驚現16浮屍！　法務部長說話了
三重警打錯人！　蘆洲警終於抓到本尊
16具浮屍有相關？　高大成點3關鍵：看海藻
台灣「狒狒慘死」登BBC、韓聯社！ 　網看鞠躬照嚇傻
海巡史上最驚悚！　16海上冤魂先後現蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣ETC輸出海外！改善泰國高速公路壅塞　泰國組團來台考察

怕成罰跪學校2.0？高雄415國二生露營「遇2巧合」　緊急喊卡

只恩愛4次！75歲老企業家戀上嫩妹　突「暴瘦10公斤」下場慘

串流平台有「麥當勞點餐」歌單！一連歌名全笑瘋：後勁太強

蛋荒被轟得滿頭包　今日壽星陳吉仲許下生日願望

台南仁德滯洪池畔花旗木盛開桃紅美如畫　華醫呼朋引伴賞花趣

妹子飛東京旅遊　3原因「對日本幻想破滅」！在日台人曝暗黑內幕

五月天、阿妹、大港都來了！高雄愛河灣點亮「專屬應援代表色」

償債卡關！工會嗆見紅不出勤「再加碼罷工」　台鐵回應：持續溝通

南投醫院引進SDX呼吸調控放射治療　穩定胸腔增癌症放射準確度

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

阿伯去海生館看人魚演出　喊「這隻公的啦」周圍笑翻

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

台灣ETC輸出海外！改善泰國高速公路壅塞　泰國組團來台考察

怕成罰跪學校2.0？高雄415國二生露營「遇2巧合」　緊急喊卡

只恩愛4次！75歲老企業家戀上嫩妹　突「暴瘦10公斤」下場慘

串流平台有「麥當勞點餐」歌單！一連歌名全笑瘋：後勁太強

蛋荒被轟得滿頭包　今日壽星陳吉仲許下生日願望

台南仁德滯洪池畔花旗木盛開桃紅美如畫　華醫呼朋引伴賞花趣

妹子飛東京旅遊　3原因「對日本幻想破滅」！在日台人曝暗黑內幕

五月天、阿妹、大港都來了！高雄愛河灣點亮「專屬應援代表色」

償債卡關！工會嗆見紅不出勤「再加碼罷工」　台鐵回應：持續溝通

南投醫院引進SDX呼吸調控放射治療　穩定胸腔增癌症放射準確度

拍TikTok挑戰！美國女「卡在槓鈴上」20秒片超驚恐　身體呈扭曲狀

加爆才過癮！三重「四大天王」週末僅外帶　麵線滷大腸Q彈又脆口

看經典賽超熱血　沙子宸夢想披上中華隊戰袍

日媒：英國加入CPTPP有譜　訂7月簽署文件

才同框周星馳…林俊傑驚喜合作「美大咖歌手」！曾出演BTS MV超狂

秦嵐首度鬆口回應戀情！　交往小10歲魏大勛：就是大家看到的狀態

房東堅持帶人看房！租屋妹超無奈　「1爭議」掀兩派論戰

台灣ETC輸出海外！改善泰國高速公路壅塞　泰國組團來台考察

UNIQLO宏匯廣場開幕請吃雞蛋仔！　GU首進駐屏東送超Ｑ啤酒對杯

喬不攏？民進黨初選協調深水區　王世堅、賴坤成拒退選

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

生活熱門新聞

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

性慾很大！　3生肖最會偷吃

超商淪「領貨店」！店長無奈：老闆已吃土3個月

孩子一聽NET「秒露出嫌惡表情」！內行激推2平價服飾

便當店加2字價格暴增！OL曝原因他聽傻

飛機杯女神「1周榨精14次」後遺症　男友睡照超驚呆

月中住22天！「人妻列5點」再生第二胎不會去住

駕駛2度衝向嬰兒車　爸媽肉身護娃

便服日穿短褲短裙　學校主任竟酸「明星穿是養眼，你們是礙眼」

壽司郎翻版！國中生「濃湯吐口水」　客人喝下肚

車尾掛7顆雞蛋！內行曝神秘儀式：破光才能回家

更多熱門

相關新聞

最後通牒！4/10前償債沒共識　台鐵國定假日不出勤「再加碼罷工」

最後通牒！4/10前償債沒共識　台鐵國定假日不出勤「再加碼罷工」

台鐵明(113)年元旦公司化前夕，勞資爭議再起，行政院主計總處不同意台鐵採3塊土地償還1600多億元歷史債務，台鐵企業工會今(29日)下午召開理事會決議，政府若4月10日前沒有善意回應，將關閉協商大門，將發動五一勞動節等國定假日不加班不出勤，未來更不排除採取更激烈手段包括罷工。

51台鐵罷駛恐重演！公司化協商觸礁　交長喊話「一起努力解決」

51台鐵罷駛恐重演！公司化協商觸礁　交長喊話「一起努力解決」

台鐵停駛危機再起！協商卡關　工會51勞動節不排除「不出勤」抗爭

台鐵停駛危機再起！協商卡關　工會51勞動節不排除「不出勤」抗爭

台鐵「藍皮解憂號小書包」重磅回歸　4月開賣！兒童節優惠開跑

台鐵「藍皮解憂號小書包」重磅回歸　4月開賣！兒童節優惠開跑

一天跑車12小時薪水不到40k　工會怒吼提5訴求「訂最低安全運費」

一天跑車12小時薪水不到40k　工會怒吼提5訴求「訂最低安全運費」

關鍵字：

台鐵工會不出勤不加班國定假日五一罷工

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

父欠稅關進看守所...陳庭妮震驚不知情

陳零九分手…徐凱希突開譙狐狸精「網瘋猜就是她」！

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面