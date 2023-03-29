最後通牒！4／10前償債沒共識　台鐵國定假日不出勤「再加碼罷工」

▲台鐵工會不排除發動國定假日不加班。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(113)年元旦公司化前夕，勞資爭議再起，行政院主計總處不同意台鐵只移撥3塊土地償還1600多億元歷史債務，台鐵企業工會今(29日)下午召開理事會決議，政府若4月10日前沒有善意回應，將關閉協商大門，將發動五一勞動節及國定假日不加班不出勤，未來更不排除採取更激烈手段包括罷工。

台鐵明年元旦將公司化，15項子法協商僅剩最後一項仍卡關，原規劃台鐵將移撥3塊精華地段土地成立償債基金，償還1600億元歷史債務，未料行政院主計總處不同意，認為20年內要償還1600億元，僅有3塊土地資產不足，台鐵工會則反對增加提撥土地，認為可採延長償還期限50年解決。

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不滿過往共識遭推翻，台鐵工會不排除再發起陳抗，今(29日)下午2點將召開擴大理事會，研商五一勞動節發起不加班不出勤行動，預計今下午3點召開記者會陳抗流程與行動規模。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，今天召開這會議，帶著一種遺憾、無奈和憤怒，過去跟台鐵、交通部達成共識，償債基金將用3塊精華地段土地成立，短期歷史債務在台鐵公司化掛牌時歸零，但相關共識到交通部推動會報會議被翻盤和否認，債務要由台鐵公司承擔或提供更多土地，未來台鐵哪能永續發展，因此工會相當憤怒，不得不召開理事會。

▲台鐵工會不排除發動國定假日不加班。（圖／記者李姿慧攝）

陳世杰表示，工會理事會今決議，4月10日之前，沒有得到善意回應，將關閉協商大門，發動五一勞動連假和未來國定假日不加班。

台鐵企業工會秘書吳長智表示，交通部推動會報決議1600億元歷史債務由台鐵負責承擔，與當初協商背道而馳，1600億元不是台鐵員工的罪，交通部長王國材的承諾已經不可信任，改革也沒有誠信，台鐵公司化是幌子，政府主要目的是台鐵土地資產，除三塊土地列償債基金資產外，其他所有土地應回歸台鐵作為永續經營。

受台鐵工會委託的瀛睿律師事務所律師簡榮宗表示，消費者和交通安全是台鐵工會最注重的事，過去長達1年公司化子法協商開了40次會議，卻在交通推動會報上被打回票，因此台鐵工會不得已發動爭議行為，將先從不加班開始，不排除後續有更激烈手段包括罷工，發動罷工。

針對未來也不排除發動罷工，簡榮宗表示，台鐵工會將循調解程序等，未來資方若沒誠意，將會召開會員大會，過半同意罷工就是合法罷工，若影響用路人權益，工會很抱歉，但安全是唯一安全回家的路，根據勞動相關法規，資方不可秋後算帳和追究民刑事責任，工會也不想影響用路人權益，呼籲資方打開協商大門。

