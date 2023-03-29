試酒妹下班回家「車牌白白的」　她吹完嗲喊：我會看紅綠燈

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名在酒吧擔任試酒員的黃姓女子，下班途中被警方攔獲酒駕，當時還跟員警表示自己沒醉，她「意識很清楚，還會看紅綠燈」，不過全身已經散發酒味的她，還是被警方要求進行酒測，確認超標！全案依照公共危險罪移送。

▲黃姓女子被警方攔查下來，表示自己意識還很清楚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

27日凌晨2時53分員警在巡邏過程當中，發現一名女子騎乘機車，不過她的車牌漆變白難以辨識，警方將她攔查下，29歲的黃姓女子身上散發濃厚酒味，經員警詢問後，黃女坦承因工作關係，需飲用含酒精性之飲料，警方於現場對黃女實施呼氣酒精濃度測試，酒測值超標，全案依公共危險罪逮捕帶返所偵辦。

▲黃姓女子被警方攔查下來，表示自己意識還很清楚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過調查，黃女在酒吧擔任試酒員，客人點單時都會先幫忙試味道，但量都不多，而且工作結束後，都會稍作休息，大量飲用水，黃女也頻頻告知警方，自己是在意識清醒的情況下才會駕車，也不斷向警方強調，駕駛過程都有注意交通號誌，也都會留意行車安全，更向警方表示「我意識很清楚，還會看紅綠燈耶！」

經警方於現場對黃女實施呼氣酒精濃度測試，黃女酒測值為0.36，明顯超標且涉犯刑法公共危險罪，黃女得知後，於現場後悔地直呼「酒駕一定都罰很重！感覺就很貴！」警方於現場向黃嫌宣讀相關權利後，依法逮捕帶返所偵辦，全案訊後依公共危險罪移送偵辦。