　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

試酒妹下班回家「車牌白白的」　她吹完嗲喊：我會看紅綠燈

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名在酒吧擔任試酒員的黃姓女子，下班途中被警方攔獲酒駕，當時還跟員警表示自己沒醉，她「意識很清楚，還會看紅綠燈」，不過全身已經散發酒味的她，還是被警方要求進行酒測，確認超標！全案依照公共危險罪移送。

▲黃姓女子被警方攔查下來，表示自己意識還很清楚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃姓女子被警方攔查下來，表示自己意識還很清楚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

27日凌晨2時53分員警在巡邏過程當中，發現一名女子騎乘機車，不過她的車牌漆變白難以辨識，警方將她攔查下，29歲的黃姓女子身上散發濃厚酒味，經員警詢問後，黃女坦承因工作關係，需飲用含酒精性之飲料，警方於現場對黃女實施呼氣酒精濃度測試，酒測值超標，全案依公共危險罪逮捕帶返所偵辦。

▲黃姓女子被警方攔查下來，表示自己意識還很清楚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃姓女子被警方攔查下來，表示自己意識還很清楚 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過調查，黃女在酒吧擔任試酒員，客人點單時都會先幫忙試味道，但量都不多，而且工作結束後，都會稍作休息，大量飲用水，黃女也頻頻告知警方，自己是在意識清醒的情況下才會駕車，也不斷向警方強調，駕駛過程都有注意交通號誌，也都會留意行車安全，更向警方表示「我意識很清楚，還會看紅綠燈耶！」

經警方於現場對黃女實施呼氣酒精濃度測試，黃女酒測值為0.36，明顯超標且涉犯刑法公共危險罪，黃女得知後，於現場後悔地直呼「酒駕一定都罰很重！感覺就很貴！」警方於現場向黃嫌宣讀相關權利後，依法逮捕帶返所偵辦，全案訊後依公共危險罪移送偵辦。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
「我這個外省豬更愛台灣！」　王建煊正式宣布參選總統
北市「最畸形待轉區」塗銷！　13路口未來也免強制待轉
快訊／徐凱希認愛富二代男友　恢單9個月熱戀：到了適婚年紀
快訊／「本來拒交保1千萬！」　顏寬恒發聲明回應
馬英九受訪哽咽　表情沉痛一度說不出話
南韓宣布台灣等22國旅客　免申請K-ETA入境
快訊／陳庭妮爸爸被關了！　解送進看守所
霸凌幫「最沒禮貌婚禮穿搭」！　河度領見3暗示嘆：早該發現
大潤發開賣3款進口蛋　明起可供貨全台
誰授權開槍打狒狒？關鍵4人到案　總指揮喊冤：不知有獵槍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又是明仁會！宜蘭分會長吃熱炒與人口角　撂小弟砍斷2男手腳筋

快訊／夫妻遭搜索諭令1500萬交保　顏寬恒拒絕僵持1hr勉強同意

前經濟部次長張鍾潛涉台苯掏空案　緩刑定讞免入監

九合一後宜蘭首宗！當選人涉賄選遭起訴　法院宣判當選無效

普悠瑪出軌案18死　司機員尤振仲遭撤職並停用4年

台中女騎士叭逆向車　駕駛不爽回頭罵「幹X娘」！她霸氣回嗆

快訊／台南安平運河男子溺水　無生命跡象送醫搶救

陳庭妮76歲父欠稅418萬脫產擺爛　遭聲請管收獲准關進看守所

擅自開挖墾丁土地挨罰6萬　屏東男懶得理...執行署出招了

低價越南茶混充高檔台灣茶！不肖業者每台斤竟喊價1200　下場慘了

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

獵人坦承槍殺狒狒「有經同意」　新竹縣府認：說待命沒說圍捕

又是明仁會！宜蘭分會長吃熱炒與人口角　撂小弟砍斷2男手腳筋

快訊／夫妻遭搜索諭令1500萬交保　顏寬恒拒絕僵持1hr勉強同意

前經濟部次長張鍾潛涉台苯掏空案　緩刑定讞免入監

九合一後宜蘭首宗！當選人涉賄選遭起訴　法院宣判當選無效

普悠瑪出軌案18死　司機員尤振仲遭撤職並停用4年

台中女騎士叭逆向車　駕駛不爽回頭罵「幹X娘」！她霸氣回嗆

快訊／台南安平運河男子溺水　無生命跡象送醫搶救

陳庭妮76歲父欠稅418萬脫產擺爛　遭聲請管收獲准關進看守所

擅自開挖墾丁土地挨罰6萬　屏東男懶得理...執行署出招了

低價越南茶混充高檔台灣茶！不肖業者每台斤竟喊價1200　下場慘了

義男嬰出生20天遭「強制割禮」！失血過多亡　2密醫被逮

又是明仁會！宜蘭分會長吃熱炒與人口角　撂小弟砍斷2男手腳筋

狒狒慘死槍下　3方各說各話！鄉民「只信1人」原因曝光：很無辜

逾千萬人等ATM、郵局領6000　財政部研擬分流措施

醬燒牛肉、春川起士辣炒雞都有！　韓國超夯「國民漢堡」登台了

金在煥開全麥「比音源更好聽」！　少了監聽耳機仍發揮穩定唱功

「我這個外省豬更愛台灣！」　王建煊參選2024主張兩岸和平統一

前員工開戰汪小菲：要爆張穎穎的事！　張蘭怒揭「2年雙面惡行」反擊

快訊／夫妻遭搜索諭令1500萬交保　顏寬恒拒絕僵持1hr勉強同意

保加利亞接獲炸彈威脅　全境數十間學校關閉停課

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

社會熱門新聞

即／顏寬恒夫妻涉沙鹿豪宅違建　檢諭令1千萬交保

「48退將共諜案」名單曝光！　驚見前副總統在內

即／台中高中生校園墜樓　送醫搶救

陳庭妮父欠稅418萬　脫產擺爛送進守所管收

即／花蓮知名燒肉店大火　客人緊急疏散

中共點名吸收呂秀蓮！　1原因失敗告終

大寶法王「台灣首席弟子」　涉騙網紅感情身體

美女中醫勒頸施暴被診所解雇　林妍余反控前老闆

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

上班遭砂石車輾慘死　騎士疑台積電員工

再恐嚇清大！炸彈客威脅直播隨機射殺學生

華爾街金童涉吸金數千萬　120萬交保

新北小六童住家14樓頂墜地亡！母崩潰無法言語

更多熱門

相關新聞

幼齒男護膚店消費　沒錢當大爺還被抓包偷單車　

幼齒男護膚店消費　沒錢當大爺還被抓包偷單車　

林園分局忠義派出所日前至鳳林四路上的美容訪執行臨檢勤務時，店家告知有客人消費後未付帳，經警方盤查身分並詢問使用何種交通工具至該處，竊嫌心虛回答表示該腳踏車是竊取而來的，隨即遭警方帶返派出所，訊後以竊盜罪移送高雄地檢，並請他的家人前來將按摩消費的錢付清。

eTag代扣路邊停車費！今起擴大16縣市　1地推｢即查繳新用戶6折｣

eTag代扣路邊停車費！今起擴大16縣市　1地推｢即查繳新用戶6折｣

高雄購屋族7成年收不到百萬　總價800萬內物件最熱門

高雄購屋族7成年收不到百萬　總價800萬內物件最熱門

都沒有老師來救我！高雄幼兒園棍棒虐童

都沒有老師來救我！高雄幼兒園棍棒虐童

獨／小五生罰跪「燒到露營場」　高雄農業局要罰了

獨／小五生罰跪「燒到露營場」　高雄農業局要罰了

關鍵字：

高雄苓雅酒吧試酒員紅綠燈

讀者迴響

熱門新聞

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

即／顏寬恒夫妻涉沙鹿豪宅違建　檢諭令1千萬交保

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

性慾很大！　3生肖最會偷吃

飛機杯女神「1周榨精14次」後遺症　男友睡照超驚呆

母獅遭鬣狗群追殺掏肛　結局大逆轉

一家三口旅遊！住雙人房竟遭飯店拒絕

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面