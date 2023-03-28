eTag代扣路邊停車費！今起擴大16縣市　1地推｢即查繳新用戶6折｣

▲遠通電收eTag路邊停車代扣服務擴增為16縣市。（圖／遠通電收）

記者李姿慧／台北報導

清明5天連假將至，遠通電收宣布，今(3月28日)起eTag路邊停車代扣服務再新增花蓮縣、苗栗縣苗栗市，服務正式跨入花東地區，全台16縣市、95%以上路邊停車格，都能使用eTag代扣路邊停車費。此外，繼新竹縣市後，uTagGo App也接續在高雄市推出路邊停車即查繳服務，首次使用行動支付新用戶最多打6折。

根據高公局公布國道交通量資料，2022年例假日平均交通量為100百萬車公里(mvk)，已恢復到2019年疫情爆發前相同水準，2022平日交通量90mvk，更超過2019年疫情前87mvk水平，創下歷年新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於清明連假將至，連假首日南下交通量預估將超越春節，往宜蘭、花東地區的國道5號，全日交通量甚至可能創歷史新高。面對龐大車潮可能產生停車繳費需求，遠通電收趕在清明連假前，今起新增花蓮縣、苗栗縣苗栗市eTag代扣路邊停車費服務，等同全台16縣市、95%以上路邊停車格都加入代扣行列。

遠通電收說明，只要車上已黏貼eTag，透過「遠東商銀、國泰、台新、玉山或中信」五家聯名銀行其中一家信用卡，即可透過uTagGO APP、或至銀行網頁快速申辦eTag智慧停車自動扣繳服務，未來在合作的16縣市、超過全台95%路邊停車，再也不須持單至超商繳費，還能善用停車累積的HAPPY GO點數，兌換成國道通行費。

▲遠通電收eTag路邊停車代扣，高雄也納入即查繳服務。（圖／遠通電收）

針對非eTag智慧停車的用戶，遠通今年3月1日uTagGo App在新竹地區推出全新功能路邊停車即查繳，只要打開uTagGo App掃描繳費單條碼或是輸入車號，便能快速繳納、查詢、整合當地尚未繳交的停車費，短短幾日已累積近千用戶使用服務。

遠通電收表示，趕在清明連假前，uTagGo App於3月28日將路邊停車即查繳服務擴大至高雄市，高雄市用路人在清明連假祭祖、出遊路邊停車後能夠立即繳費，不必擔心遺失繳費單甚至逾期苦惱，並享有市政府提供的行動支付高雄路邊停車費95折優惠，首次使用行動支付繳高雄路邊停車費的新用戶，更可享最高6折優惠。