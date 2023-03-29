被直行車禮讓！老夫妻「剛點頭道謝」下秒悲劇　一票人超心疼

▲老夫妻點頭感謝直行車禮讓。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

記者周亭瑋／綜合報導

台南一名駕駛日前行經青年路時，在路口禮讓雙載的機車，當下老夫妻還向他點頭致意，怎料對方才騎過中線，就被一輛逆向超車的機車撞上，後來一旁駛來的機車也遭池魚之殃。

網友在「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」分享影片，27日當天，他行駛於台南市西區青年路上，當開到一處沒有紅綠燈的路口時，好心禮讓要轉彎的雙載機車，而老夫妻還分別點頭、揮手道謝，結果才剛騎過中線，就與一輛同是雙載、跨越雙黃線的逆向機車對撞，4人紛紛倒地，而噴飛的機車也害另一名女騎士倒車。

▲▼最後3台機車、5人倒地。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

從畫面中可見，年輕騎士起身後，連忙上前關心情況，而老伯坐起來後，則趕緊攙扶起不了身的太太；另外，路人也上前幫忙倒在旁邊的女騎士。

對此，網友們紛紛回應，「有禮貌又守法的老人還是會被擊落」、「原本以為阿伯會撞到對向銀色機車，結果是被跨雙黃逆向的三寶撞到」、「希望大家平安」、「可憐的阿婆傷得不輕」、「希望老人家沒事」、「逆向三寶真是防不勝防」。