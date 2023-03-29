人太少！博鰲論壇未設「兩岸企業家圓桌」　詹火生：疫後還在調整

▲博鰲論壇分論壇現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／海南報導

今年的博鰲亞洲論壇外交規格盛大，但「台味」相對較淡，參加的台灣企業家不足5位。對此，與會的兩岸共同市場基金會董事長詹火生向《東森新媒體ETtoday》表示，博鰲論壇是很好的商業交流平台，今年因爲疫後首場，大家還在適應和調整，「我不認為台灣團勢微，相反是在成長。」

作為疫後首場實體博鰲論壇，今年「博鰲外交」的規模更為盛大，請來了新加坡總理李顯龍、馬來西亞總理安華、西班牙首相桑切斯、象牙海岸總理阿希以及國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。

不過，台灣團方面，前副總統蕭萬長未如往常般率團，兩岸共同市場基金會由詹火生參加，其他台灣企業家還有威盛電子董事長陳文琦、宏達電董事長王雪紅及台新銀行首席代表陳彥奇。

▲ 詹火生。（圖／記者蔡儀潔攝）

詹火生受訪表示，今年作為習近平正式開啟第三任國家元首任期、李強升任新一任國務院總理，今年博鰲論壇是秀「外交肌肉」的平台，多國領導人也願意賣這個面子，但台灣方面，因疫後活動較多，蕭萬長不克前往，企業界亦在適應和調整。

不過，詹火生指出，近期商總、全國工業總會（工總）、全國商業總會（商總）、三三企業交流會接力訪問大陸，相信會有很好的交流成果。

過去，博鰲亞洲論壇會舉行「兩岸企業家圓桌」活動，是台灣企業界與陸方面對面溝通的重要管道之一。詹火生指出，今年參與的台灣企業家不多，因此沒有設置這個活動。

不過，詹火生認為，今年是疫後重啟，相信未來與會的台灣團會有所增長。他主要提出2點佐證，首先是台企台商們能在博鰲論壇反饋問題，包括貿易障礙、環保問題、人力安排等，取得很有意義的效果。

詹火生接著稱，第二點是博鰲論壇是國際型的大型會議，提供很好的拓展人脈的平台，例如沙特基礎工業公司CEO阿爾-法季、三星電子會長金奇南、三菱電機高級顧問山西健一郎等均與會。

「昨天飯店內吃飯，坐在我旁邊的是潘基文（聯合國第八任秘書長 ）」，詹火生說，台灣企業家來論壇能與各國企業家多聊聊，讓視野更寬闊，「這也是蕭萬長當年成為博鰲論壇會員的理念和理想。」

隨著兩岸氛圍回暖，前總統馬英九近期亦展開訪陸祭祖行程，對此詹火生表示，無論如何，兩岸要和平是大家的共識，亦是大勢所趨，「要做到求同存異、異中求同。」

▲林毅夫。（圖／記者蔡儀潔攝）

北京大學國家發展研究院榮譽院長林毅夫則向《東森新媒體ETtoday》表示，台灣跟大陸的經濟高度互補，應共同追求讓大家生活變得更好，而這個基礎就是經濟不斷發展，「我們還是要珍惜我們現有的機會，讓兩岸共同發展。」