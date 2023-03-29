蔡英文今出訪　16共機、4共艦又擾台

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文29日將赴瓜地馬拉及貝里斯，並過境美國，而根據國防部公布的即時軍事動態，自28日早上6時至29日早上6時止，偵獲共機16架次，其中進入西南空域11架次，另還有共艦4艘次。

中共解放軍派出8架殲10，另轟6、運8反潛機、運8技偵機各1，進入我西南空域。國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

▲中共解放軍台海周邊海、空域動態。（圖／國防部提供）

總統府規劃，蔡英文出訪友邦預計29日下午啟程，30日過境美國紐約；接著4月1日抵達瓜地馬拉，會見旅瓜僑民、瓜國總統賈麥岱，並且預計由雙邊外長簽署《台瓜基本合作協定》，晚間將參訪蒂卡爾國家公園。

4月2日上午總統答宴瓜國政要，3日主持贈交齊瑪德南戈醫院儀式後，緊接著繼續飛往貝里斯，首個行程也將與旅貝僑民代表餐敘，並由雙邊外長簽署技術合作協定。4日上午會晤總理布里仙紐，並於貝國國會進行演說，出席總督國宴，視察技術團種羊生產暨輔導體系強化計畫，並接受布里仙紐款宴，晚間參觀婦女賦權計畫成果展，5日過境美國洛杉磯，預計會晤美國眾議院議長麥卡錫，7日返抵國門。