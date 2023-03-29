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大陸 大陸焦點 特派現場

全球經濟慘兮兮？亞行指不會有更多「黑天鵝」：已是歷史週期末端

▲▼ 博鰲論壇,2023博鰲論壇,林毅夫,趙辰昕 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲論壇現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／海南報導

2023年全球經濟增速放緩，博鰲亞洲論壇今（29）早舉行「世界經濟展望 」分論壇。針對全球面臨的挑戰，亞洲開發銀行副行長艾哈邁德·賽義德認為，不會有之前預測的「黑天鵝」事件發生，「我們在歷史週期的末端。」經濟學者林毅夫則表示，中國會成為更大的市場，對全世界都有益。

▼ 亞洲開發銀行副行長艾哈邁德·賽義德 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 博鰲論壇,2023博鰲論壇,林毅夫,趙辰昕 。（圖／記者蔡儀潔攝）

中國大陸發改委副主任趙辰昕今早在分論壇上表示，世界經濟整體復甦乏力，2020年至2022年世界經濟年均增長約1.9%，疫情令下行更快速；2020年很多國家為應對失業率上升、企業大規模倒閉等，推出大規模財政貨幣刺激政策，「今年回過頭看，這些政策短期確實有療效，但為通貨膨脹高企埋下隱患。」

趙辰昕指出世界面臨著要3大風險，首先是歐美主要經濟體能否控制通貨膨脹，多國央行行長近期均表態，為控制通膨會不惜代價加息，但現在加息的政策空間越來越小，歐元區2月通膨率仍達8.5%。

趙辰希指出，第二是逆全球化趨勢上升，部分國家為維護自身霸權地位，不顧經濟規律，肆意攪動全球經貿，甚至用長臂管轄等手段，衝擊了世界經貿格局衝；第三是多領域風險不斷積累，例如政府債務問題，發達經濟體槓桿率達103.3、新興市場國家是61.8，均高於疫情前水平。

不過，趙辰希對未來抱持樂觀，因為和平發展是世界各國人民的普遍願望，「確實是道路曲折，但是前景是光明的。」 北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示認同，並稱中國會保持穩定發展，成為更大的市場，不僅對中國，而且對全世界都有益。

▲▼ 博鰲論壇,2023博鰲論壇,林毅夫,趙辰昕 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲波士頓咨詢公司全球名譽主席漢斯-保羅·博克納 。（圖／記者蔡儀潔攝）

波士頓咨詢公司全球名譽主席漢斯-保羅·博克納針對通貨膨脹表示，短期內加息利率肯定會更高，但實際上，這仍未達最高水平，從歷史的角度來說，過去幾十年呈下降趨勢，因此問題並沒有那麼嚴重；至於債務問題，「我們必須取得一致的意見。」

博克納指出，為跨越種種挑戰主要有2點，第一是科技發展，「我們必須要有更大的生產力方面的進展，要去擁抱新技術」。

博克納接著指出，第二，能源價格高企造成不少問題，但也加快了綠色轉型，儘管全球在氣候合作有許多阻礙，但隨著貿易額增加，無論汽車還是電子行業，都有巨大的合作需求，能源價格高企亦加快綠色能源轉型。

賽義德認為，全球不會有之前預測的「黑天鵝」事件發生，「我們在歷史週期的末端」，早在2008年就提出控制通貨膨脹的問題，政府和機構要從更深入研究歷史教訓。

至於氣候變化，賽義德表示，若從特定角度來看，氣候變化有樂觀一面，即讓全球更合作更團結，繼續關注未來。

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