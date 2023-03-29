影／馬英九沒有說「我也當過這個」　他翻影片逐字還原真相

▲前總統馬英九訪陸。（圖／記者任以芳攝）

記者皮心瑀／台北報導

前總統馬英九訪陸，28日參觀南京總統府時，卻因為一段談話「我也當了這個」引來部分綠營人士批評不敢講自己是總統，國民黨發言人林家興則還原當時內容，為馬英九澄清，並喊話民進黨，如果台灣是自詡更加民主、理性、進步，應該努力展現出來，「很遺憾，這兩天我在許多綠營的朋友身上沒有看到這一點。」

林家興表示，馬英九在大陸公開講出中華民國、前總統、民國到今天已經112年，落款題字也用民國紀年，甚至與江蘇省委書記見面時，也以「台灣的總統」來做表述，但綠營的朋友卻緊抓一則錯誤報導的標題文字，笑馬英九是「馬這個」。

林家興說，事實是，有認真看新聞、看相關影片的人都知道，馬英九根本沒有這樣講，PTT網友也整理出逐字稿，馬英九具體談話是，「孫中山先生比我大九十八歲，他在二…呃…1912年成為中華民國臨時大總統，我在這個…呃…這個…（旁邊人提醒：2008）在2008年，也是差了這個…呃....九十六年」。

林嘉興指出，在此嚴正還原事實真相，為馬英九澄清，也請綠營的朋友不要跟隨造謠起舞，「你可以不喜歡馬英九，但他沒有做過、說過的事情，不應該栽贓到他頭上」。