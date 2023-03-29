警察繪師POPO鴿化身海報主角　南警傳授現金普發防詐三不

▲台南市政府警局再出奇招，以警察繪師POPO鴿的手繪風宣導海報，吸引民眾目光，提醒民眾防詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財政部「全民共享，普發現金」6000元政策開跑，為防止成為詐騙集團下手行騙的目標，台南市政府警局再出奇招，以警察繪師POPO鴿的手繪風宣導海報，吸引民眾目光。

市警局呼籲民眾在進行請領普發現金作業時，應注意查證來源訊息，特別記住政府不會透過簡訊或電子郵件等方式通知民眾領取6000元，也不會電話要求到ATM或網路操作轉帳，銘記「不點擊、不填輸、不匯款、不轉傳」4原則。

台南市警局分析過去不同詐騙手法，研判詐騙集團可能詐騙方式，包含了架設假網站，以網址內帶有「6000」或「6ooo」，或與政府網站相似網址如「g0v.tw」等，混淆民眾誤以為是政府網站，誤輸入個人資料、銀行帳號等資訊，或是透過詐騙簡訊方式，誘使民眾點擊簡訊內網址，卻連結至釣魚網站或假網站，詐取民眾銀行帳戶或信用卡資料，另也有可能透過電話，假冒政府、銀行人員，謊稱撥款失敗、資訊有誤或銀行辦理優惠活動等理由，誘導民眾至ATM或網路銀行，依照其指示操作，透過繁複指引使民眾混淆，將存款匯至詐騙集團帳戶。

為保護民眾財產安全，遏止詐騙集團不法，南警此次推出POPO鴿宣導海報，以動畫電影的手繪海報風格，讓POPO鴿化身如電影海報主角，活靈活現，極具戲劇張力又不失逗趣地大聲向大家提醒「不匯款、不填輸、不點擊」防詐要領，海報一推出，馬上獲得許多大人及小孩的喜愛，更在網路上轉傳，南警也特別向大家提醒如果接到任何相關電話、簡訊或是電子郵件，務必保持警覺，更勿將身分證、居留證及健保卡交給陌生人，杜絕被冒名盜用機會，撥打165全民防詐騙專線諮詢，或是直接找就近的警察機關或派出所、區公所及里長等詢問。