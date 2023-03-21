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這1類人「4萬2000元超爽入袋」！他問怎麼花　全場搖頭了

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲民眾期待領到6000元現金。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

明（22）日身分證「尾數0、1」的民眾，可率先上「6000.gov.tw」登記入帳！就有網友實際精算一番，若恰好住在竹北又符合房貸補助的人，等於可爽領2筆6000元及3萬元房貸補貼，屆時有4萬2000元會分批入帳，因此好奇要怎麼運用這筆錢呢？文章引發網友熱議。

一名網友在PTT表示，政府一口氣發普發6000元，若符合房貸補助者，另可拿到3萬元，要是恰好又住在竹北，兒童節前可領到6000元紓困金，總共加起來有4萬2000元，等於多1個月薪水入袋。

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對此，原PO也羨慕直呼，若拿到4萬2000元要怎麼花，「要拿來買機車？還是拿來買iPhone？還是存定存讓3萬6千元（或4萬2000元）翻倍賺？」

底下網友紛紛搖頭回應，「水電雙漲萬物跟漲，馬上就討回去了」、「6000元很快就能花完了」、「6000元隨便就花完了」、「6000元是能買啥？出去玩一次都可能不夠」。

另外，不少網友直呼這筆錢拿去繳費，「等領到時又是繳稅的季節了，所得稅、牌照稅、萬萬稅了」、「房租+電話費繳完就沒了」、「繳小孩註冊費、房貸、生活費」、「4月牌照稅還不是要貼錢吐回國庫」。

針對上述3種現金要怎麼領取，《ETtoday新聞雲》也整理如下：

►普發6000元管道有5種，不過直接入帳、造冊發放「有限特定族群」

1.直接入帳：領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，直接匯入帳戶。

2.造冊發放：屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉由當地派出所或者分駐所造冊發放。

3.登記入帳：民眾可到政府官網6000元專區上登記，登記入帳則是在3月22日早上8點開放登記，手機、平板、電腦都可以操作，首日身分證尾數0、1可先領。

4.ATM領現：除了財政部規劃的8家公股行庫（台銀、土銀、合庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台企銀）之外，也納入國泰世華銀、中信銀、中華郵政、台新銀，總計提供領現的ATM銀行有12家，台數是2萬4922台。

5.郵局領現：直接臨櫃即可。

▲▼行政院拍板全民共享普發現金「每人6千，5種領法」。（圖／財政部提供）

▲普發現金「每人6千，有5種領法」。（圖／財政部提供）

►房貸3萬元補貼

根據內政部規劃，若要申請房貸補貼，民眾必須僅有1筆自用的住宅貸款，且名下持有房屋1戶以內，另110年家戶所得合計於120萬以內，原始核貸金額若位在台北市，為850萬元（總價約1200萬元）以下，其他縣市則是700萬元（總價約1000萬元）以下。

符合上述4條件，申請核定後每戶可拿3萬元，採一次撥付，以民國112年2月28日做為資格基準日。

►竹北市民6000元紓困金

第一階段：第一批將近1.3萬人率先領到紓困金，已發出7770.6萬元。

第二階段：3月18至25日民眾可利用「E化申請」，打開網站「竹北市民生紓困金」後，依序確認本人資料、上傳身分證正面及匯款存摺，經查驗正確，市公所將依申請順序撥款，最慢4月4日前就會匯入民眾帳戶。

第三階段：「現金領取」為期3天，預計在4月8日至10日展開，請市民攜帶本人身分證、委託書及相關證明文件，依通知單至指定發放站領取。市公所提醒，3階段發放終止後將不再提供紓困金領取服務，請市民留意維護自身權益。

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關鍵字：

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