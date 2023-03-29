快訊／顏寬恒夫婦涉豪宅違建案千萬交保　林靜儀：尊重司法調查

▲顏家沙鹿豪宅違建案，去年2月間怪手已進駐拆除。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委顏寬恒家族違建案受矚目，而台中地檢署檢調以顏寬恒涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌為由，昨晚將顏寬恒與其妻帶回調查，案經連夜偵訊，訊後分別諭知兩人以1000萬元、500萬元交保候傳。而顏寬恒日前才登記國民黨立委參選，過去競選對手、民進黨立委林靜儀29日表示，尊重國民黨內部提名機制，過去他的財產跟土地一直有民眾質疑，這部分就尊重司法調查。

昨台中地檢署檢方以顏寬恒與妻子陳麗凌涉嫌竊佔、偽造文書等罪嫌為由，指揮重案支援中心、調查局中機站、航調處執行搜索、傳訊。全案經檢察官徹夜偵訊，訊後分別諭知顏寬恒及其妻子陳麗凌1000萬元、500萬元交保候傳。

而顏寬恒日前登記國民黨2024台中第一選區立委參選，林靜儀表示，尊重國民黨內部提名機制，每個黨都有自己的政策，過去他的財產跟土地一直有民眾質疑，這部分就尊重司法調查，自己過去在地方沒有聽說這個消息，他還是跟民眾說清楚會好一點。

林靜儀指出，去年選完之後，只有兩年時間讓民眾信任，不管對手是誰，都要讓民眾知道，自己是乾淨、清廉、不為私利的政治工作者，讓民眾更信任，這個選區長期以來有太多該做未做的事情、感受相當強烈，認真服務民眾才是我的目標。

對於顏寬恒千萬交保，林靜儀表示，以之前侵佔國產的那塊地是確定的，之前質詢的時候國產署也有說要清空，相關案件則交由調查局調查，自己不清楚。