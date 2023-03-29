平民美食聖地殞落？他逛夜市驚見這「1小吃」漲幅50%：太誇張

▲夜市裡有不少好吃的平民美食。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

迺夜市、吃平價美食是許多人的快樂，不過近來物價飛漲，原本平價的夜市小吃也變得不便宜。台北一名網友就表示，他到某夜市吃消夜，發現夜市的物價漲幅直接從「25%到50%」，尤其是骰子牛以及蒸餃，引發許多網友共鳴，「夜市早已不是平民小吃。」

一名網友在PTT以「 夜市物價會不會漲的太誇張25%到50%？ 」為題發文，表示自己剛去寧夏夜市，某攤骰子牛小份從本來的100元漲到150元，直接漲了50元（50%），「還有蒸餃記得去年才70元，一籠怎麼現在變成90元了？」

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原PO指出，他在10年前吃台中吉峰蒸餃，當時一籠才25元，但去年在寧夏夜市看到賣70元，覺得很誇張。而現在一籠卻直接上看90元，直呼「到底誰去吃？夜市物價漲得超誇張的」。

貼文一出，引發大家共鳴，多數網友認為夜市早已不是平民美食，「夜市已經不是平民小吃」、「這有誇張」、「小英政績」、「現在夜市的東西比店面還貴」、「很久沒逛了 又貴又沒營養」、「松山陳董藥燉排骨從50元到95」、「以前夜市是給在地客 現在許多外縣市和國際觀光客。所以多了許多貴和賣一次客的攤商」、「價位跟外面店面差不多」。

不少人也表示不只夜市，其他東西也漲得飛快，「我和你說 豬肉又要再漲了 等著看吧」、「我看過一顆割包90的」、「愛吃的章魚燒也貴很多，前幾年35現在50」、「早餐店的吐司三明治才是貴，切半的蛋沙拉炸雞腿排，從40到45到50」、「被租金搞爛了」。

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