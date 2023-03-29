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弱勢青年沒智慧手機怎麼領「成年禮金」？文化部將提出配套

▲蘋果手機iPhone 14 pro開賣。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委提醒，不是每個青年都擁有智慧型手機，也要考慮弱勢族群領取成年禮金的權益。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／台北報導

文化部宣布「成年禮金」將於6月6日發放，18歲到21歲青年每人1200點，屆時透過專屬APP註冊及領取；不過今（29）日立委萬美玲提出，並不是每一位青年都有智慧型手機，也要考量有弱勢青年可能沒有，文化部也回應將會提供配套作法。

文化部「成年禮金」預計6月6日開始領取使用，只要是在2001年9月1日～2005年12月31日出生的18至21歲青年，屆時完成下載專屬APP、註冊填寫手機及身分證字號、點選領取，三步驟即可完成領取1200點成年禮金。

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不過今日在立法院教育文化委員會中，立委萬美玲也提出，可能有些弱勢家庭青年沒有智慧手機，到時候他們領成年禮金的權益怎麼顧及？文化部長史哲也回應，目前計畫開放專屬服務專線，針對沒有智慧手機的族群，會提供紙本QR CODE，以E-mail或簡訊提供。

萬美玲近一步詢問，如果沒有手機，要怎麼收簡訊？史哲提到，有些青年有手機，但不一定是智慧型功能。萬表示，無論有無手機、有無網路的狀況，都要考慮進去，要求文化部要盡量完整周全規劃；史哲也承諾會再做更完整的規劃。

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