內閣首長「不滿意度」最低！文化部長史哲：會不斷提醒自己

▲新任文化部長史哲首度出席「中華民國112年廣播節慶祝活動」。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

中廣今（24）日發布「2023年政府首長施政滿意度調查」，結果顯示，文化部長史哲的「不滿意度」14.49％，是內閣首長當中不滿意度最低。史哲對此也謙虛回應，會不斷提醒自己，文化部長很重要的工作是調和大眾與分眾、小眾之間關係，「去爭議化」才能解決問題，往前推進。

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▲中廣發布「2023年政府首長施政滿意度調查」，其中文化部長史哲的不滿意度是內閣首長當中最低。（圖／中廣）

文化部長史哲上任至今50天，今日首度參加「廣播節慶祝活動」，他提到文化部目前正執行國家語言方案，其中台語是重要的要保存，其他語言也很重要；而廣播對於我國語言的傳遞、流傳，更是站在第一線最重要，「事實上如果不是有廣播電台，中午也聽，晚上也聽，我們（語言）流失的更快，所以我們要怎麼樣創造讓我們年輕一代更多加聽廣播。」

他也提到，台灣在流行音樂的推廣上，廣播界也是最大的功臣，如果不是一直播送、詮釋，讓大家更加瞭解歌曲意境，坦白說今日台灣的流行樂在亞洲地位上，不管是台語、華語，都可能不會稱為台灣最重要的內容IP。

另外在其他方面，包括急難時第一線訊息的掌握，還可以在人們工作、行車當中陪伴，「廣播最重要的事情，就是我們的陪伴者」，因此文化部有相當多的工作和廣播息息相關，會將相關的業務辦好，資源的整合也會強化。