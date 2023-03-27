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百萬人加領1200！文化部成年禮金6／6起發放「全國1萬消費點可用」

▲▼2023台北國際書展，讀字公民書區打造「讀字工地」。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部成年禮金可用在文化展演活動。（圖／記者林育綾攝）

生活中心／台北報導

文化部今（27）宣布，18至21歲1200點成年禮金將於6月6日正式開放領取，並將加碼獨立書店購書點數2點加贈1點，預計成年禮金發放近100萬人，全國至少1萬個藝文消費點，帶動藝文產業商機逾70億元。

為振興疫後藝文產業發展，文化部向行政院爭取於疫後振興納入「振興振心」方案，獲編22.5億元預算。文化部表示，首波方案將在6月6日推出成年禮金，針對2001年9月1日至2005年12月31日出生的18至21歲青年，發放每人1200點，可用於看表演、看國片、實體書店購書、參觀博物館、買文創及工藝品、參加社區文化小旅行等。文化部指出，預計成年禮金發放人數近100萬人，全國至少1萬個藝文消費點，預期為藝文產業帶來商機逾70億元。

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文化部表示，考量藝FUN券約有6成用於書店，且其中8成5集中連鎖書店，為支持獨立書店營運，特別加碼成年禮金至非連鎖且獨立經營的實體書店，以及偏遠地區非連鎖圖書銷售據點消費，點數將加碼2點贈送1點，最多放大至1800點。

此外，為讓高中職、國中及國小學生有更多的文化體驗機會，文化部與地方政府合辦「校外文化體驗一日遊」，以偏鄉地區學生為優先，鼓勵學校帶領學生到文化部所屬館所或鄰近地方文化設施、場域等參訪，並搭配導覽、節目欣賞、體驗等活動。預計至2025年達成各縣市至少100車次，全國合計4000車次、15萬人次目標，讓學生「走出教室、走進藝文場域」。

文化部指出，為使文化部所屬館所共同投入疫後振興行列，文化部長史哲也特別提出，除成年禮金適用範圍納入公有博物館、美術館外，文化部所屬館所及國表藝等將規劃專屬活動，搶攻成年禮金市場。

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